Andrew Garfield será Sam Altman en “Artificial”, la nueva película sobre OpenAI

¡Tranquilo, no se trata de la revolución de las máquinas! La inteligencia artificial llega a Hollywood con fuerza, y lo hace de la mano de uno de los actores más carismáticos de su generación. Así es, Andrew Garfield está en negociaciones avanzadas para protagonizar “Artificial”, la nueva película de Amazon MGM Studios que explorará la compleja vida de Sam Altman, CEO de OpenAI.

Andrew Garfield será Sam Altman en la nueva película sobre OpenAI: “Artificial”

Por el momento se sabe que el filme será dirigido por Luca Guadagnino, quien es conocido por obras como “Call Me by Your Name” y “Challengers”. Esta vez abordará un thriller corporativo con tintes cómicos y dramáticos ambientado en el corazón del desarrollo de la inteligencia artificial en noviembre de 2023.

Artificial se centrará en los tensos días en los que Altman fue destituido y posteriormente restituido como líder de OpenAI, una historia real que captó la atención a nivel mundial por estar llena de misterio, política corporativa y dilemas éticos tecnológicos.

“Artificial” explorará el impacto de la IA desde dentro

Escrita por Simon Rich, autor de “Miracle Workers”, la película se adentrará en los dilemas morales, tensiones internas y desafíos de liderazgo que implica dirigir una de las empresas más influyentes del siglo XXI.

¿Quiénes formarán parte del reparto y la producción de “Artificial”?

Además de Garfield como Altman, el elenco tentativo incluye a figuras como, Monica Barbaro, quien podría dar vida a Mira Murati, actual CTO de OpenAI y Yura Borisov como Ilya Sutskever, cofundador y figura clave en el drama interno.

La producción corre a cargo de David Heyman de “Harry Potter”, “Once Upon a Time in Hollywood” y Jeffrey Clifford, con Jennifer Fox en conversaciones para sumarse.

El rodaje está previsto para el verano de 2025 y el estreno llegaría en 2026.

Un regreso al mundo de la tecnología para Andrew Garfield

Garfield, quien ya interpretó alguna vez a Eduardo Saverin en la cinta de “The Social Network”, vuelve a sumergirse en el mundo de la innovación tecnológica, esta vez encarnando a una de las figuras más complejas y enigmáticas del panorama actual: Sam Altman.

Su colaboración con Guadagnino ya se concretó en “After the Hunt”, película con Julia Roberts y Ayo Edebiri, la cual, por cierto, verá la luz en octubre de 2025.

¿Podrá Andrew Garfield capturar la esencia de un líder como Altman? Habrá que esperar a 2026 para descubrirlo…

También te puede interesar: ¡Chopper reacciona a su versión live-action! Así respondió el personaje de One Piece a su debut en CGI