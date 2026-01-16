IRRECONOCIBLE: Andrew Garfield reaparece en redes y el internet explotó con el nuevo look del actor

Recientemente nuestro querido Andrew Garfield reapareció en el ojo público y ha lucido un aspecto que ha sorprendido a la gran mayoría de sus fanáticos, pues el actor de 42 años se mostró como pocas veces lo ha hecho.

Dentro de una temporada de muchos rumores sobre su participación en alguna de las próximas películas del Universo Cinematográfico de Marvel, Garfield se ha mantenido con perfil bajo y alejado del ojo público, por lo que su reaparición ha despertado todo tipo de dudas respecto a si regresará o no como Spider-Man próximamente y ha guardado bien el secreto como en No Way Home del 2021.

¿Cómo fue el regreso de Andrew Garfield?

En los últimos días el actor ha lucido con una cabellera larga y rubia con el rostro completamente afeitado, siendo que gran parte de su paso por Hollywood ha lucido con un corte medio y una ligera barba de días, por lo que su “nuevo look” ha desconcertado a sus seguidores, aunque también ha despertado nuevas teorías respecto a algún nuevo papel.

¿Cuál es el nuevo proyecto de Andrew Garfield?

De acuerdo con diversas fuentes estadounidenses, Andrew Garfield estaría iniciando rodajes junto a Jude Law para una nueva serie la cuál lleva por título ‘Wild Things’, misma que se estaría desarrollando en Las Vegas.

La serie trataría sobre Siegfried & Roy, la historia de los dos magos que popularizaron Las Vegas como uno de los destinos más visitados, aunque primeros reportes señalan que trataría sobre la vida personal de estos y lo que fue el ascenso de su carrera.

A peek from the set of WILD THINGS starring Jude Law and Andrew Garfield as Siegfried & Roy... pic.twitter.com/TP8WBif2TY — Jeff Sneider (@TheInSneider) January 15, 2026

¿Andrew Garfield será Spider-Man en Avengers: Doomsday?

De momento no se ha confirmado la participación de Andrew Garfield como alguna versión de Spider-Man en la nueva cinta que de nuevo atravesará el multiverso de los superhéroes de Marvel, aunque tampoco se ha negado… Si bien, la historia estaría lejos de centrarse en Peter Parker, podríamos ver un ligero cameo del actor o del mismísimo Tobey Maguire de acuerdo con presuntas filtraciones.

Por ahora Andrew Garfield parece estar alejado del género de los superhéroes, pues además de "Wild Things" sus últimos proyectos de fueron "Caza de Brujas" (After the Hunt) junto a Julia Roberts y Ayo Edebiri en octubre del 2025 y "Vivir el Momento", un drama romántico con Florence Pugh de 2024.