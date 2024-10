Andrew Garfield regresaría como Spider-Man bajo estas condiciones

Es difícil olvidar la emoción de la gente en la sala cuando Andrew Garfield y Tobey Maguire entraron en escena durante la película “Spider-Man: No Way Home”. Volver a ver a estos actores portando el traje rojo y azul del querido superhéroe arácnido fue uno de los momentos más épicos de la historia del MCU. La barrera que separaba a estos personajes dejó de existir y pudimos verlos juntos en una sola película salvando el mundo, pero esto solo hizo pensar a los fans, cuando podríamos verlos de nuevo, pues con una sola vez no es suficiente.

Afortunadamente, para los fans de Spider-Man, Andrew Garfield, habló sobre el tema durante una entrevista y lo que dijo emocionó a muchos. Andrew afirmó que a él le gustaría volver a interpretar a Peter Parker bajo una condición. El actor quiere que si se vuelve a hacer una película sobre su personaje, el guion debe ser "único y emocionante” pues busca que tanto él como el público puedan experimentar algo nuevo y diferente de Spider-Man.

“Sin duda, volvería al cien por cien si fuera lo correcto, si fuera un complemento a la cultura, si hubiera un gran concepto o algo que no se hubiera hecho antes, que fuera único, extraño y emocionante y en lo que pudieras clavarle el diente. Me encanta ese personaje y me aporta alegría. Si parte de lo que yo aporto es alegría, entonces yo también me siento feliz”

¿El Spider-Man de Andrew Garfield tendrá una nueva película?

A pesar de las declaraciones que dio Andrew Garfield y del éxito y amor que recibió su personaje en su más reciente aparición, no hay planes para una tercera entrega de “The Amazing Spider-Man”. Pero no todo son malas noticias, pues hay rumores que si regreso es bastante probable dentro del MCU, pues se señala que en Spider-Man 4 con Tom Holland tendría un gran énfasis en el multiverso, abriendo la oportunidad de que tanto Garfield como Tobey Maguire retomen sus personajes.

Muchos fans también tienen la teoría de que estos personajes pueden aparecer nuevamente en el gran crossover de Marvel, “Avengers: Secret Wars”. Es probable que para esta cinta Andrew Garfield retome el papel de Spider-Man una vez más. Por el momento solo queda esperar a que alguien confirme su aparición o un nuevo proyecto para el actor.

