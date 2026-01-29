Anne Hathaway: Estas son todas las películas que la actriz protagonizará en 2026

Definitivamente este es uno de los años en los que más estrenos de películas son esperados debido a grandes cintas cinematográficas que se saldrán. Sin embargo, Anne Hathaway es la actriz que estrenará seis películas en 2026, aquí te decimos cuáles son.

¿Qué películas estrenará Anne Hathaway este año?

La cara de la actriz que dió vida a Andy Sachs en El Diablo Viste a la Moda, Anne Hathaway, estará por todos lados este año debido a que será parte de las siguientes películas, mismas en las que cada genero, historia y desarrollo de personaje es completamente distinto.

El Diablo Viste a La Moda 2: Sin duda su regreso a la pantalla grande este 30 de abril es uno de los más esperados. En la cinta compartirá actuación con Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci. Una película que ha marcado generaciones y es un gran referente dentro de la moda.



Mother Mary: Esta cinta es una película sobre la historia entre una cantante y una diseñadora de moda. Esta producción destaca principalmente por el vestuario y la ropa que está presente además de que Anne Hathaway lleva su personaje a otro nivel. Se espera que la cinta se estrene en primavera de 2026.



La Odisea: Esta película dirigida por Christopher Nolan contará con la actuación de Anne Hathaway, Matt Damon, Tom Holland, Elliot Page, Robert Pattinson, Zendaya, entre otros. Su fecha de estreno es el 17 de julio.



Flowervale Street: es una cinta de suspenso y ciencia ficción en la que Anne Hathaway será protagonista. El tema principal de la cinta es la supervivencia y la aparición de entes prehispánicos. Su fecha de estreno es el 14 de agosto.



Verity: Esta cinta es sobre la historia de una escritora que debe terminar de escribir una saga exitosa. Sin embargo, diversos temas y situaciones que forman parte de la narrativa generarán una gran tensión psicológica. La película se estrenará el 2 de octubre.



Esta cinta es sobre la historia de una escritora que debe terminar de escribir una saga exitosa. Sin embargo, diversos temas y situaciones que forman parte de la narrativa generarán una gran tensión psicológica. La película se estrenará el 2 de octubre. El Diario de la Princesa 3: La tercera entrega de esta película ya es un hecho y aunque no hay fecha de estreno aún muchos fans están muy entusiasmados por ver cuál será el cambio y evolución en los personajes principales así como en la trama de la historia.

¿Quién es Anne Hathaway?

Es una de las actrices más reconocidas en la actuación, no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo. Ha destacado por tener una gran versatilidad en todos sus proyectos, misma que la llevó a ganar un Oscar por su participación en la cinta Los Miserables. Por su parte ha sido parte de grandes películas como: Interstellar, El diablo viste a la moda, Pasante, La idea de ti, Siempre el mismo día, entre otras. Sin duda, este será uno de los años más importantes en su carrera debido a que protagonizará 6 cintas.