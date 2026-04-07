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Revelan posible soundtrack para El Diablo Viste a la Moda 2; Lady Gaga y Madonna interpretarían algunas canciones
Te presentamos la posible lista de canciones que serán parte de una de las películas más esperadas del año.
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Mother Mary: la nueva y más extraña película de Anne Hathaway que apunta para ganadora de premios
Es momento de ver a Anne Hathaway vivir una transformación nunca antes vista en una película que mezcla música, drama y misterio. Esto es lo que debes saber.
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Sin duda 2026 es el año de Anne Hathaway, pues la reconocida actriz formará parte de diversas cintas este año, aquí te decimos de cuáles.
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La exdirectora de Vogue, Anna Wintour, habló sobre la icónica película y confesó qué pensó al verse reflejada en Miranda Priestly.
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Anne Hathaway besó a diez hombres en un día en un casting incómodo
Debido a un casting la actriz Anne Hathaway reveló que tuvo que besar a 10 chicos en un mismo día y aceptó que no fue nada agradable.
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¿Anne Hathaway podría ser reemplazada por Zendaya en "El diario de la princesa"?
Zendaya podría formar parte del universo del Diario de la Princesa, pues varios rumores apuntan a que podría reemplazar a la actriz Anne Hathaway.
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