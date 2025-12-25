De goleador del torneo con Chivas a actor: Armando “Hormiga” González “protagoniza” nuevo poster de Mi Pobre Angelito 2

Sin duda alguna la película de Home Alone o mejor conocida en México y Latinoamérica como “Mi Pobre Angelito” es una de las producciones navideñas más vistas y queridas de todos los tiempos, pues desde hace ya 35 años Kevin McCallister y compañía nos acompañan con su divertida historia.

Si habrás estado al pendiente de nuestra programación, lo más seguro es que hayas revivido este gran clásico, tal como Armando “Hormiga” González , quien ha “protagonizado” el nuevo póster de “Mi Pobre Angelito 2”, o al menos así lo ha compartido el equipo de Las Chivas a través de sus redes sociales.

¿Cómo es la participación de “Hormiga” González en Mi Pobre Angelito 2?

Ha circulado en redes oficiales del equipo de Guadalajara un poster donde el goleador del torneo toma el lugar de Macaulay Culkin y sus compañeros, Rubén González y el arquero Oscar Whalley hacen de Joe Pesci y Daniel Stern respectivamente.

Aunque esto únicamente se trata de un “homenaje” con motivo de las épocas, no pudimos evitar imaginar cómo sería una película de este tipo protagonizada por Armando, quien poco a poco se ha ganado a la afición Chiva y a decir verdad a la de todo México, pues en cada oportunidad que ha tenido, no ha dudado en dar lo mejor de sí mismo.

¿De qué trata Mi Pobre Angelito 2?

Home Alone 2: Lost in New York o Mi pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York es la secuela de la comedia original, la cuál se estrenó en el año de 1992, la cuál fue dirigida por Chris Columbus, escrita y producida por John Hughes y protagonizada por Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, Catherine O'Hara y John Heard.

La película nos muestra al pequeño Kevin McCallister, quien nuevamente se enfrenta a “Los Bandidos Mojados”, mismos que intentaron asaltar su casa después de separarse accidentalmente de su familia durante Navidad y quienes están en busca de revancha.

¿Habrá una nueva película de Mi Pobre Angelito?

En una reciente entrevista para el medio Variety, Macaulay Culkin señaló que “no estaría en contra” de volver a interpretar al personaje de Kevin McCallister, aunque dejó en claro que de hecho él mismo ha insistido a favor, pero “pero tendría que ser algo correcto”.

En palabras del actor, este se imagina a Kevin McCallister como un adulto, viudo o divorciado, quien se encuentra criando a su hijo en solitario, y al parecer, esperaría que la historia se siguiera centrando en él.

