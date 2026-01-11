Así luce el nuevo e impresionante tráiler de 28 Días Después: El Templo de los Huesos

Así luce el nuevo e impresionante tráiler de la cinta 28 Días Después: El Templo de los Huesos; esta película llega casi un año después de la que se estrenó en el 2025, que significó la tercera de la saga que sigue extendiendo sus proyectos, y que dio inicio en el 2002 con el título 28 Días Después ; pero, el adelanto de la cinta que se estrenará en el 2026 es formidable.

¿Qué se vio en el nuevo adelanto de 28 Días Después: El Templo de los Huesos?

En este nuevo adelanto , se observa mucha acción, y los seres violentos gigantes, que son catalogados como los más peligrosos son detenidos por un personaje, quien los ha estado estudiando; así mismos, recordemos que, estos tipos de zombis ya se reproducen, pero, lo curioso es que los bebés nacen como humanos normales y no están infectados.

Por otro lado, en esta cinta se puede ver también que, el verdadero peligro siempre resulta ser la propia humanidad, ya que veremos a los grupos mostrando su ambición, la desesperación, y sobre todo, la traición. Con un enfoque y un toque más psicológico, pero de igual manera perturbador, la trama dejará al descubierto cómo es que, la caída de la sociedad puede hacer que, los NO INFECTADOS despierten su violencia interna, la cual siempre ha estado allí.

¿De qué tratará 28 Días Después: El Templo de los Huesos?

De acuerdo con la sinopsis de esta cinta, el planeta tierra ha sido atacado y destruido por una infección que transforma a las personas en seres vivos violentos, dejando a los supervivientes atrapados en un caos moral, físico, mental entre otros factores más; sin embargo, en medio de todo este caso, el Dr Ian Kelson que es interpretado por Ralph Fiennes, se vincula sin querer en una situación que cambiará el rumbo del destino de la humanidad, o bien, de la que resta.

¿Cuándo se estrena en México la película de 28 Días Después: El Templo de los Huesos?

Para los amantes del cine, del terror, de los zombis y de los virus, la cinta de 28 Días Después: El Templo de los Huesos , llega a los cines del país el próximo 16 de enero de 2026, y de acuerdo con los expertos que ya vieron este título, han catalogado a dicho proyecto como uno de los más prometedores y 100% recomendables para ver en este 2026.

