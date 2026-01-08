28 Years Later: The Bone Temple recibe SORPRENDENTES críticas, pero ¿cuándo se estrena en México?

Estas son las sorprendentes críticas de la película 28 Years Later: The Bone Temple , la cual ha sido aclamada por los expertos y señalan que, esta cinta es increíble, y para los que se preguntan cuándo se estrena este título en México, la fecha es el siguiente 16 de enero de 2026.

Te puede interesar: Lanzan tráiler de The DominATE Experience: En qué cines, horarios y días podrás ver la película de Stray Kids en México

Estas fueron las increíbles críticas de 28 Years Later: The Bone Temple

Las reseñas oficiales siguen sin salir a la luz y podrían darse a conocer justo a pocos días del estreno de esta película; pero, las primeras reacciones son muy alentadoras y describen este proyecto como una de las mejores cintas de terror en la última década.

Rachel Leishman quien escribe para Collider, señala esta película como: “maravillosamente caótica, impresionante y todo lo que esperaba que fuera”. También asegura que, podría quedarse viendo esta cinta durante horas, y que es un título espectacular de dicha franquicia.

El crítico Dimitri Kraus quien escribe para Movie Marker, como una cinta brillante, una continuación en una onda más peculiar que su predecesora, el cual aborda el tema de un Dios falso en una forma muy extraña y fuera de lugar.

Ryan Hollinger quien es un youtuber especializado en cine , ha dicho que, es una secuela brutalmente audaz, y que deja a un lado a los infectados para poder explorar otros temas como: la compasión, la psicosis, el trauma y el sectarismo.

Este es el orden cronológico para entender 28 días después

La historia comienza con un virus que provoca la muerte de la mayoría de la población en Gran Bretaña, y esta se llama 28 Días Después en el 2002. En el 2007 salió la cinta llamada 28 Semanas Después; aquí la historia se ambienta 6 meses después de la propagación del virus, y las autoridades intentan volver a poblar Londres.

En el 2025 salió la película 28 Días Después casi tres décadas, donde un grupo de sobrevivientes vive en una isla con un tipo de sociedad y que salen a resguardar sus alrededores, pero con un tipo de infectados con distintas características; ahora en el 2026 saldrá la película 28 Días Después: El Templo de Huesos.