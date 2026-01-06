El cuarto tráiler de Avengers: Doomsday podría revelar por fin a Doctor Doom… y esto dice la IA

Pasamos de Steve Rogers a Thor y los X-Men, pero según los rumores, hay una cuarta entrega que pronto podría salir a la luz. Según los especialistas y fanáticos, el cuarto y último tráiler de Avengers: Doomsday estaría enfocado en Doctor Doom, el villano central del próximo gran evento del MCU. Aunque Marvel Studios no lo ha confirmado, insiders y patrones previos en la estrategia de marketing del estudio han encendido las alarmas… y la inteligencia artificial coincide.

También te puede interesar: El icónico bloque de LEGO da un salto al futuro: así es el nuevo ladrillo inteligente

¿Por qué el cuarto tráiler sería de Doctor Doom?

Hasta ahora, Avengers: Doomsday ha seguido una estructura muy clara en sus avances, donde lentamente se han ido revelando detalles de distintos personajes emblemáticos para el público:



El primero se enfocó en Steve Rogers

El segundo en Thor

El tercero en los X-Men

Siguiendo esa lógica, el cuarto teaser tendría que presentar la mayor amenaza de la película, la cual, además, está interpretada por un actor que, al igual que Chris Evans y Chris Hemsworth, se volvió un icono del MCU.

Qué podría mostrar este avance (según la IA)

Como ya queremos saber qué es lo que nos espera en este cuarto y último tráiler, decidimos preguntarle a la inteligencia artificial. Después de que esta analizara los tráilers previos del MCU y la narrativa de eventos como Infinity War o Endgame, la IA sugiere que este teaser no mostraría acción masiva, sino algo aún más inquietante:



Una primera aparición parcial de Doom (silueta, máscara o voz)

Un monólogo sobre el multiverso o el “fracaso” de los héroes

Escenas de destrucción total provocadas indirectamente por él

En pocas palabras, la IA tiene la teoría de que en este tráiler veremos a Doom como una figura poderosa, como nunca antes se ha visto, y no solo como un villano más.

El factor hype: por qué Marvel lo está guardando

Marvel sabe que los fans están más que conscientes de que Doctor Doom no es cualquier antagonista. Es uno de los personajes más complejos de los cómics, y su introducción define el rumbo de la saga post-Endgame. Es por eso que no han decidido mostrarlo antes de tiempo, pues eso podría diluir el impacto.

¿Cuándo podríamos verlo?

Hasta el momento, no hay nada confirmado respecto al cuarto y último tráiler. Este podría ser liberado en cualquier momento, en unos días o incluso semanas antes del estreno, el cual se llevará a cabo el 18 de diciembre de 2026.