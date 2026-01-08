El supuesto último TRÁILER filtrado de Avengers: Doomsday desata teorías salvajes y rumores multiversales

El último tráiler filtrado de Avengers: Doomsday ha provocado una ola de emociones y especulaciones entre los fans de Marvel. Sin embargo, el video no fue publicado oficialmente en redes; aunque muchos se emocionaron, resulta ser un video fan-made, es decir, hecho por un fanático.

También te puede interesar: Jujutsu Kaisen se estrena hoy: hora de estreno, dónde verlo y todo lo que debes saber

Este nuevo hace pocas horas y días después de que saliera el video oficial de los X-Men y, aunque saber que es falso ha generado mucha decepción entre los fans, la verdad es que revela el enorme deseo que tienen los fans de ver el resto de videos que supuestamente serán revelados por Disney y Marvel Studios.

Shuri, Namor y un encuentro inesperado en Avengers: Doomsday

El teaser plantea la llegada de Shuri, interpretada por Letitia Wright, caminando en un entorno desértico marcado por ruinas que recuerdan a lo que parecen ser antiguas pirámides. Esta escena tiene un porqué, y es que muchos fans piensan que en este filme podríamos ver la alianza forzada entre ambos mundos. Además, muchos piensan que un nuevo romance podría estar en puerta, el de Shuri y Namor. Esto se basa en que en muchos cómics el personaje de Tenoch Huerta y Wright llegan a tener una relación en diferentes historias.

Después, en este fan made se muestra a M’Baku el cual podría tener un papel importante en la defensa de Wakanda. Una enorme falla y motivo por el cual muchos se dan cuenta de la falsedad del video es el momento en el que llega The Thing (La Mole), el carismático y poderoso personaje que forma parte del equipo de los Cuatro Fantásticos. Expertos coinciden en que Marvel y Disney saben que los grandes fuertes del filme son el cómo se mezclan los universos y la imponente presencia de Doctor Doom. Por lo que no desaprovecharán mostrándolo en un tráiler

¿Qué papel juegan los Cuatro Fantásticos y Doctor Doom?

Por el momento solo existen rumores, ya que Marvel no ha explicado cómo llegan los Cuatro Fantásticos a este universo. Sin embargo, muchos aseguran que no llegan solos al universo principal; según los rumores, ellos aparecen con una advertencia directa sobre la amenaza multiversal… encabezada por el mismísimo Doctor Doom.

Spider-Man, cameos y el final que lo cambia todo

Pero no termina todo aquí, hay una parte más polémica: Tom Holland tendría una participación mínima, mientras que Tobey Maguire aparecería como cameo clave hacia el final. Muchos fans y especialistas creen que el peso de Spiderman en la nueva cinta es necesario; sin embargo, como Holland se encuentra trabajando en el filme independiente del superhéroe, muchos creen que es momento de que el MCU descongele a Maguire y le dé un momento especial.

También se habla de apariciones breves de Deadpool, Wolverine y variantes inesperadas de otros héroes clásicos, las cuales podrían levantar el filme gracias a la expectativa y cariño que se les tiene a los personajes.

