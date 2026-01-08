Jujutsu Kaisen se estrena hoy: hora de estreno, dónde verlo y todo lo que debes saber

¡Es hoy, es hoy! La temporada 3 de Jujutsu Kaisen por fin se estrena este jueves 8 de enero de 2026 y llega con doble episodio desde muy temprano en la mañana en Crunchyroll. Con estos primeros capítulos se marca el esperado inicio del arco Culling Game (Juego del Sacrificio) que viene después de los impactantes eventos del Incidente de Shibuya.

MAPPA, el estudio detrás del anime, continúa su adaptación fiel del manga de Jujutsu Kaisen, elevando la apuesta con batallas más intensas, reglas mortales y uno de los capítulos más emocionalmente desafiantes de toda la serie.

Fecha y hora oficiales del estreno de la temporada 3 de Jujutsu Kaisen

Pero que no te coman las ansias, pues el esperado estreno global de la temporada 3 está a punto de estar disponible en la popular plataforma de streaming de anime. Así que si quieres estar presente en el gran evento, estos son los horarios por país:



9:00 a.m. (PT) — Costa Oeste de EE. UU.

11:00 a.m. (hora central) — México y Centroamérica

1:00 p.m. — Sudamérica (Argentina, Chile, Uruguay)

6:00 p.m. — España (hora peninsular)

Estos horarios corresponden al lanzamiento simultáneo mundial; toma en cuenta que este saldrá subtitulado semanalmente; se estrenará un nuevo episodio de forma regular. Es decir que cada jueves podrás disfrutarlo.

¿Dónde ver Jujutsu Kaisen temporada 3?

De momento, la única manera de verlo de forma oficial tanto en México como en Latinoamérica, Europa y la mayoría de las regiones fuera de Asia es Crunchyroll, pues de momento es la única que tiene los derechos exclusivos del anime para muchos países.

¿Qué esperar de la temporada 3?

La tercera temporada adapta uno de los segmentos más intensos y poderosos del manga: el arco Culling Game, en donde veremos lo siguiente:



Los hechiceros y no hechiceros deben competir por puntos bajo reglas estrictas .

. Yuji Itadori se enfrenta a desafíos que redefinen la línea entre magia y humanidad.

se enfrenta a desafíos que redefinen la línea entre magia y humanidad. Nuevos personajes y poderes entran de lleno en escena.

Si no has leído el manga, prepárate, pues este arco pondrá a prueba no solo las habilidades de los protagonistas, sino también sus convicciones, en una narrativa que además expande el universo de Jujutsu Kaisen de manera significativa.

Cómo ponerte al día antes de ver el estreno

Si quieres saber si vas al día o sabes que vas un poco retrasado, aquí está el orden recomendado:



Jujutsu Kaisen – Temporada 1 Jujutsu Kaisen 0 (película) Jujutsu Kaisen – Temporada 2 (incluyendo el arco de Shibuya) Jujutsu Kaisen: Execution (resumen especial del arco anterior) Temporada 3 – Culling Game

Con esto listo, puedes comenzar a disfrutar una de las temporadas más impactantes del anime hasta ahora.

¿Estás listo para ver cómo Yuji y sus aliados entran en un juego donde cada decisión puede ser mortal?

