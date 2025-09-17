La CDMX verá la batiseñal de Batman en el cielo: fecha, hora y lugar para disfrutarla

¿Están listos para lo que viene? Si eres un gran fanático del Caballero de la Noche, tienes una cita que en definitiva no te puedes perder el próximo 20 de septiembre, a las 20:00 h. Ese día, la batiseñal se proyectará en el cielo de la CDMX, transformando por una noche nuestra ciudad en la mismísima Ciudad Gótica. El evento forma parte de la celebración mundial del Batman Day 2025, organizado en alianza con Warner Bros y La Mole y se llevará a cabo en el Centro Banamex y presenciarlo será completamente gratuito.

Batman regresa para iluminar el cielo nocturno de la CDMX

Esta no es la primera vez que esto sucede en México. La última vez que la capital vio este espectáculo fue en 2019, cuando la Torre Reforma brilló para conmemorar el 80.º aniversario de Batman, reuniendo a cientos de fanáticos que acudieron con sus playeras y sudaderas con el logo del superhéroe, o incluso hubo quien llegó disfrazados con el traje del personaje. Este año, el espectáculo se trasladará al norte de la ciudad, prometiendo crear un ambiente igual de épico.

Detalles del evento y registro gratuito

Esta proyección tiene relación con el evento de la proyección de Liverpool Gaming Fest 2025, un festival que reúne a la comunidad gamer y geek con actividades exclusivas. Es por eso que la entrada al encendido de la señal es libre, pero es necesario llenar un registro previo a través del sitio oficial del Gaming Fest 2025 para garantizar tu acceso.

Además aquí podrás pasar una noche increíble, pues, no solo verás la icónica luz en el cielo, sino que también habrá un booth temático de Batman, experiencias interactivas, torneos de eSports y exhibiciones de cosplay. Este festival es una excelente oportunidad para disfrutar no solo de un digno homenaje a Batman, sino también de novedades como la beta exclusiva de EA Sports FC 26 y actividades varias relacionadas con todo el mundo geek, K-Pop, música en vivo y talleres creativos.

Una noche para fans de todas las generaciones

El Batman Day es un homenaje que cruza generaciones donde se reúnen desde coleccionistas veteranos hasta nuevos admiradores. Si eres fan del Caballero Oscuro o amante de la cultura geek, esta es tu oportunidad de vivir una experiencia única.

Batman: ¿Cuándo y dónde se encenderá la batiseñal en CDMX?

Dónde: Centro Banamex, Av. del Conscripto, Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, CDMX

Cuándo: 20 de septiembre, 20:00 hrs

Costo: Entrada libre (con registro)

¿Estas listo para vivir la experiencia?

