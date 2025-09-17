Lista completa de nominados a los Latin Grammy 2025: Bad Bunny lidera con 12 menciones

La Academia Latina de la Grabación reveló este 17 de septiembre la lista completa de nominados para los Latin Grammy 2025. En esta ocasión, el nombre de Bad Bunny ha salido a relucir luego de que se revelara que el puertorriqueño lidera con 12 menciones, consolidándose como uno de los artistas más influyentes del momento. Su disco “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” compite como Álbum del Año, mientras que sus éxitos “BAILE INoLVIDABLE” y “DTmF” aparecen en Grabación del Año y Canción del Año.

Bad Bunny encabeza los Latin Grammy 2025 con 12 nominaciones

Pero no solo Bad Bunny sorprendió al público, pues también el productor mexicano Edgar Barrera y el explosivo dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso siguen de cerca al icono con 10 nominaciones cada uno, destacando en categorías como Productor del Año, Compositor del Año y Álbum del Año por Papota.

Álbum del Año y Mejor Artista Nuevo: las categorías más reñidas

La categoría de Álbum del Año refleja la enorme diversidad de la música latina, incluyendo a figuras omo Rauw Alejandro, Gloria Estefan, Vicente García, Joaquina, Natalia Lafourcade, Carín León, Liniker, Elena Rose y Alejandro Sanz.

En Mejor Artista Nuevo, la competencia promete estar intensa entre Alleh, Annasofia, Yerai Cortés, Juliane Gamboa, Camila Guevara, Isadora, Alex Luna, Paloma Morphy, Sued Nunes y Ruzzi.

Novedades y otros destacados de la edición 2025

Hay que tomar en cuenta que este año, los Latin Grammy incorporan dos nuevas categorías: Mejor Música para Medios Visuales y Mejor Canción de Raíces, reflejando el crecimiento y la diversidad del mercado latino. Si pensaste que los ya mencionados eran los unicos contendientes fuertes, hay más sorpresas: Rafa Arcaute, Natalia Lafourcade, Roberto Rosado y Federico Vindverm (8 nominaciones cada uno), así como MAG (7) y Liniker y Lewis Picket (6).

La 26ª entrega anual de los Latin Grammy se celebrará el 13 de noviembre en Las Vegas, consolidando el impacto mundial de la música latina y destacando la enorme capacidad que tienen los artistas latinos de crear nuevas tendencias.

Aquí tienes la lista completa de nominados a los Latin Grammy 2025

Grabación del año

“Baile Inolvidable”: Bad Bunny; Big Jay, Elikai, Julito Gaston, La Paciencia & Mag, record producers; Antonio Caraballo, Luis Amed Irizarry, Armando López & Roberto Rosado, recording engineers; Josh Gudwin, mixer; Colin Leonard, mastering engineer

“DTmF”: Bad Bunny; Scotty Dittrich, Hydra Hitz, La Paciencia, Julia Lewis, Mag & Tyler Spry, record producers; Antonio Caraballo, Roberto Rosado & Tyler Spry, recording engineers; Josh Gudwin, mixer; Colin Leonard, mastering engineer

“El Día Del Amigo”: CA7RIEL & Paco Amoroso; Rafa Arcaute & Federico Vindver, record producers; Rafa Arcaute, Luis Tomás La Madrid & Federico Vindver, recording engineers; Rafa Arcaute, Felipe Bernal, Lewis Pickett & Federico Vindver, mixers; Lewis Pickett, mastering engineer

“#Tetas”: CA7RIEL & Paco Amoroso; Rafa Arcaute & Federico Vindver, record producers; Rafa Arcaute, Luis Tomás La Madrid & Federico Vindver, recording engineers; Rafa Arcaute, Felipe Bernal, Lewis Pickett & Federico Vindver, mixers; Lewis Pickett, mastering engineer

“Desastres Fabulosos”: Jorge Drexler & Conociendo Rusia; Nico Cotton, record producer; Nico Cotton & Julio Gómez Núñez, recording engineers; Nico Cotton, mixer; Fred Kevorkian, mastering engineer

“Lara”: Zoe Gotusso; Cachorro López & Diego Mema, record producers; Demián Nava, recording engineer; César Sogbe, mixer; Javier Fracchia, mastering engineer

“Si Antes Te Hubiera Conocido”: Karol G; Edgar Barrera, Karol G & Sky Rompiendo, record producers; Joel Iglesias, recording engineer; Luis Barrera Jr., mixer; Luis Barrera Jr., mastering engineer

“Cancionera”: Natalia Lafourcade; Adán Jodorowsky & Natalia Lafourcade, record producers; Jack Lahana, recording engineer; Jack Lahana, mixer; Bernie Grundman, mastering engineer

“Ao Teu Lado”: (Liniker); Julio César Gonçalves De Souza, Liniker & Gustavo Ruiz Chagas, record producers; Ricado Camera, Adonias Farias De Souza Júnior, Daniel Mariano Gonçalves, Julio César Gonçalves De Souza, André Malaquias, João Milliet, Gabriel Pinheiro Machado Milliet & Gustavo Ruiz Chagas, recording engineers; João Milliet, mixer; Felipe Tichauer, mastering engineer

“Palmeras En El Jardín”: Alejandro Sanz; Luis Miguel Gómez Castaño, Alfonso Pérez Arias & Spread Lof, record producers; Frank Lozano, Alfonso Pérez & Felipe Trujillo, recording engineers; Lewis Pickett, mixer; David Kutch, mastering engineer

Álbum del año

Cosa Nuestra, Rauw Alejandro: Rauw Alejandro, Jorge Pizarro & Nino Karlo Segarra, album producers; Jorge Pizarro, album recording engineer; Josh Gudwin, album mixer; Rauw Alejandro, Christhian Daniel Mojica, Jorge Pizarro & Nino Karlo Segarra, songwriters

DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny: La Paciencia, Mag & Tainy, album producers; Antonio Caraballo & Roberto José Rosado Torres, album recording engineers; Josh Gudwin, album mixer; Bad Bunny, Marco Daniel Borrero, Marcos Efraín Masis & Roberto José Rosado Torres, songwriters

Papota, CA7RIEL & Paco Amoroso: Rafa Arcaute, Ignacio Cruz, Danny Flores, Jean Rodriguez & Federico Vindver, album producers; Rafa Arcaute, Luis Tomás La Madrid, Josh Newell & Federico Vindver, album recording engineers; Rafa Arcaute, Felipe Bernal, Josh Newell, Lewis Pickett & Federico Vindver, album mixers; Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL, Ulises Guerriero, Vicente Jiménez & Federico Vindver, songwriters

Raíces, Gloria Estefan: Emilio Estefan, Jr., album producer; Carlos Alvarez, Dave Poler & Andres Varona, album recording engineers; Carlos Alvarez, album mixer; Emilio Estefan, Jr., songwriter; Mike Fuller, album mastering engineer

Puñito De Yocahú, Vicente García: Eduardo Cabra & Vicente García, album producers; Eduardo Cabra, Vicente García & Harbey Marín, album recording engineers; Harold Wendell Sanders, album mixer; Vicente García, songwriter

al romper la burbuja, Joaquina: Joaquina & Julio Reyes Copello, album producers; Santiago Borja, Joaquina, Natalia Ramirez, Robin Reumers, Julio Reyes Copello, Daniel Riaño Restrepo & Natalia Schesinger, album recording engineers; Lee Smith, album mixer; Joaquina, songwriter; Ted Jensen, album mastering engineer

Cancionera, Natalia Lafourcade: Adán Jodorowsky & Natalia Lafourcade, album producers; Jack Lahana, album recording engineer; Jack Lahana, album mixer; Natalia Lafourcade, songwriter; Bernie Grundman, album mastering engineer

Palabra De To’s (Seca), Carín León: Alberto De Jesús Medina Velásquez & Antonio De Jesús Zepeda Rivera, album producers; Alberto De Jesús Medina Velásquez, album recording engineer; Alberto De Jesús Medina Velásquez, album mixer; Carín León, songwriter; Alberto Medina, mastering engineer

Caju, Liniker: Marcio Arantes, José Henrique Castanho De Godoy Pinheiro, Julio Fejuca, Liniker, André Murilo Da Silva, Nave Beats, Filipe Pampuri, Iuri Rio Branco, Gustavo Ruiz, Seko Bass & Joel Souza Silva, album producers; Marcio Arantes, Ricado Camera, Julio Fejuca, Adonias Junior, André Malaquias, Dani Mariano, Gabriel Milliet, João Milliet, Nave Beats, Pedro Quiriku, Iuri Rio Branco, Gustavo Ruiz, Vitor Vaughan & Dalton Luiz Vicente, album recording engineers; Rafael Fadul de Assumpção & João Milliet, album mixers; Marcio Arantes, Roberto Dalcom Bastos Barreto, Henrique Castanho De Godoy Pinheiro, Amaro João De Freitas Neto, Julio Fejuca, Liniker, Vinicius Leonard Moreira, André Murilo Da Silva, Roosevelt Ribeiro De Carvalho, Iuri Rio Branco & Gustavo Ruiz, songwriters; Mike Bozzi & Felipe Tichauer, album mastering engineers

En Las Nubes – Con Mis Panas, Elena Rose: Héctor Mazzarri & Rafael Rodriguez, album producers; Rafferty Santiago, album mixer; Hector Mazzarri, Daniel Rondon & Elena Rose, songwriters; Orlando Ferrer, mastering engineer

¿Y Ahora Qué?, Alejandro Sanz: Luis Miguel Gómez Castaño & Richi López, album producers; Richi López, Frank Lozano, Alfonso Pérez & Felipe Trujillo, album recording engineers; Lewis Pickett, album mixer; Manuel Lorente Freire, Luis Miguel Gómez Castaño, Ricardo López & Alejandro Sanz, songwriters

Canción del año

“Baile Inolvidable”: Marco Daniel Borrero, Antonio Caraballo, Kaled Elikai Rivera Cordova, Julio Gaston, Armando Josue Lopez, Jay Anthony Nuñez, Benito Antonio Martínez Ocasio & Roberto Jose Rosado Torres, songwriters (Bad Bunny)

“Bogotá”: Andres Cepeda, Mauricio Rengifo & Andres Torres, songwriters (Andrés Cepeda)

“Cancionera”: Natalia Lafourcade, songwriter (Natalia Lafourcade)

“DtMF”: Bad Bunny, Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Roberto José Rosado Torres, Hugo René Sención Sanabria & Tyler Spry, songwriters (Bad Bunny)

“El Día Del Amigo”: Rafa Arcaute, Gino Borri, Catriel Guerreiro, Ulises Guerriero, Amanda Ibanez, Vicente Jiménez & Federico Vindver, songwriters (Ca7riel & Paco Amoroso)

“Otra Noche De Llorar”: Mon Laferte, songwriter (Mon Laferte)

“Palmeras En El Jardín”: Manuel Lorente Freire, Luis Miguel Gómez Castaño, Elena Rose & Alejandro Sanz, songwriters (Alejandro Sanz)

“Si Antes Te Hubiera Conocido”: Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios & Karol G, songwriters (Karol G)

“#Tetas”: Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL, Gale, Ulises Guerriero, Vicente Jiménez & Federico Vindver, songwriters (CA7RIEL & Paco Amoroso)

“Veludo Marrom”: Liniker, songwriter (Liniker)

Mejor nuevo artista

Alleh

Annasofia

Yerai Cortés

Juliane Gamboa

Camila Guevara

Isadora

Alex Luna

Paloma Morphy

Sued Nunes

Ruzzi

Pop

Mejor álbum pop contemporáneo

Cuarto Azul, Aitana

Palacio, Elsa y Elmar

al romper la burbuja, Joaquina

En Las Nubes – Con Mis Panas, Elena Rose

¿Y Ahora Qué?, Alejandro Sanz

Mejor álbum pop tradicional

Bogotá, Andrés Cepeda

Cursi, Zoe Gotusso

Lo Que Nos Falto Decir, Jesse & Joy

Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall, Natalia Lafourcade

Después De Los 30, Raquel Sofía

Mejor canción pop

“Bogotá”: Andres Cepeda, Mauricio Rengifo & Andres Torres, songwriters (Andrés Cepeda)

“El Día Del Amigo”: Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL, Ulises Guerriero, Amanda Ibanez, Vicente Jiménez & Federico Vindver, songwriters (CA7RIEL & Paco Amoroso)

“Querida Yo”: Camilo Echeverry, Gonzalo Ferreyra, Nicolas Ramirez & Yamila Safdie, songwriters (Yami Safdie Featuring Camilo)

“Soltera”: Edgar Barrera, Bizarrap, Kevyn Mauricio Cruz Moreno & Shakira, songwriters (Shakira)

“Te Quiero”: Juan Ariza, Covi Quintana & Nicole Zignago, songwriters (Nicole Zignago)

Electrónica

Mejor interpretación de música electrónica latina

“Orión” , Sistek Remix Boza, Elena Rose, Sistek

, Sistek Remix Boza, Elena Rose, Sistek “Ella Quiere Techno” , Imanbek & Taichu

, Imanbek & Taichu “Qqqq”, Ela Minus

Ela Minus “Rulay En Dubai (Extended)” , Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin

, Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin “Veneka”, Rawayana Featuring Akapellah

Urbana

Mejor interpretación urbana/fusión urbana

“Capaz (Merenguetón)” , Alleh, Yorghaki

, Alleh, Yorghaki “DtMF” , Bad Bunny

, Bad Bunny “De Maravisha” , Tokischa Featuring Nathy Peluso

, Tokischa Featuring Nathy Peluso “La Plena – W Sound 05” , W Sound Featuring Beele & Ovy On The Drums

, W Sound Featuring Beele & Ovy On The Drums “Roma”, Jay Wheeler

Mejor interpretación reggaetón

“Baja Pa’ Acá” , Rauw Alejandro Featuring Alexis & Fido

, Rauw Alejandro Featuring Alexis & Fido “Voy A Llevarte Pa Pr” , Bad Bunny

, Bad Bunny “Dile A Él”, Nicky Jam

Nicky Jam “Brillar” , Lenny Tavárez

, Lenny Tavárez “Reggaetón Malandro”, Yandel Featuring Tego Calderón

Mejor álbum de música urbana

DeBí TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny

Bad Bunny Underwater, Fariana

Fariana Nicki, Nicki Nicole

Nicki Nicole MPC (Música Popular Carioca) , Papatinho

, Papatinho Elyte, Yandel

Mejor canción de rap/hip hop

“El Favorito De Mami”, Noah Assad, José Carabaño, Eladio Carrión, Gustavo Rafael Guerrero Soto, Samuel David Jiménez, Adam Moralejo & Albert Packness, songwriters (Big Soto Featuring Eladio Carrion)

“Fresh”, Trueno, songwriter (Trueno)

“Parriba”, Pedro Elias Aquino, Jesus Fuenmayor & Mateo Palacios Corazzina, songwriters (Akapellah Featuring Trueno)

“Sudor y Tinta”, Samuel Wilfredo Dilone Castillo, Nohelys Jimenez “J Noa” & Manuel Varet “Vakero”, songwriters (J Noa & Vakero)

“Thc”, Arcángel, songwriter (Arcángel)

Mejor canción urbana

“Cosas Pendientes”, Édgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente Freire & Maluma, songwriters (Maluma)

“DtMF”, Bad Bunny, Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Roberto Jose Rosado Torres, Hugo Rene Sencion Sanabria & Tyler Spry, songwriters (Bad Bunny)

“En La City”, Young Miko & Trueno, songwriters (Trueno Featuring Young Miko)

“LA MuDANZA”, Luis Amed Irizarry, Marcos Efrain Masis, Jay Anthony Nuñez, Benito Antonio Martinez Ocasio & Roberto Jose Rosado Torres, songwriters (Bad Bunny)

“Xq Eres Así”, Alejandro Avila, Jorge Alvaro Díaz, Manuel Lara, Nathy Peluso & Joyce Francue Santana Febres, songwriters (Alvaro Diaz Featuring Nathy Peluso)

Rock

Mejor álbum de rock

Legado , A.N.I.M.A.L

, A.N.I.M.A.L Luna En Obras (En Vivo) , Marilina Bertoldi

, Marilina Bertoldi A TRES DÍAS DE LA TIERRA , Eruca Sativa

, Eruca Sativa Gigante , Leiva

, Leiva Novela, Fito Páez

Mejor canción de rock

“La Torre” , RENEE, songwriter (RENEE)

, RENEE, songwriter (RENEE) “Legado” , Andrés Giménez, songwriter (A.N.I.M.A.L)

, Andrés Giménez, songwriter (A.N.I.M.A.L) “Sale El Sol” , Fito Páez, songwriter (Fito Páez)

, Fito Páez, songwriter (Fito Páez) “TRNA” , Ali Stone, songwriter (Ali Stone)

, Ali Stone, songwriter (Ali Stone) “VOLARTE”, Eruca Sativa, songwriters (Eruca Sativa)

Mejor álbum de pop/rock

Vándalos , Bandalos Chinos

, Bandalos Chinos Malhablado , Diamante Eléctrico

, Diamante Eléctrico Malcriado , Lasso

, Lasso El Último Día De Nuestras Vidas , Dani Martín

, Dani Martín Ya Es Mañana , Morat

, Morat R, RENEE

Mejor canción pop/rock

“Ángulo Muerto” , Leiva, songwriter (Leiva)

, Leiva, songwriter (Leiva) “Desastres Fabulosos” , Conociendo Rusia, Jorge Drexler & Pablo Drexler, songwriters (Jorge Drexler & Conociendo Rusia)

, Conociendo Rusia, Jorge Drexler & Pablo Drexler, songwriters (Jorge Drexler & Conociendo Rusia) “Lucifer” , Renzo Bravo, Lasso & Orlando Vitto, songwriters (Lasso)

, Renzo Bravo, Lasso & Orlando Vitto, songwriters (Lasso) “no llames lo mio nuestro” , Joaquina & Andry Kiddos, songwriters (Joaquina)

, Joaquina & Andry Kiddos, songwriters (Joaquina) “Tu Manera De Amar” , Julián Bernal & Debi Nova, songwriters (Debi Nova)

, Julián Bernal & Debi Nova, songwriters (Debi Nova) “Un último vals”, Leiva, Benjamín Prado & Joaquín Sabina, songwriters (Joaquín Sabina)

Alternativa

Mejor álbum de música alternativa

PARA QUIEN TRABAJAS Vol. I, Marilina Bertoldi

Papota, CA7RIEL & Paco Amoroso

Bodhiria, Judeline

TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA, Latin Mafia

DAISY, Rusowsky

Mejor canción alternativa

“El Ritmo”, Salvador Colombo, songwriter (Bandalos Chinos)

“Joropo”, Javier Fernández Blanco, Pablo Gómez Cano, Roberto Gutierrez Acosta, Andrés De Las Heras, Judeline & Pablo López García, songwriters (Judeline)

“Siento Que Merezco Más”, Latin Mafia, songwriters (Latin Mafia)

“(Sola)”, Paloma Morphy, songwriter (Paloma Morphy)

“#Tetas”, Paco Amoroso, Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL, Gale, Vicente Jiménez “Vibarco” & Federico Vindver, songwriters (CA7RIEL & Paco Amoroso)

Tropical

Mejor álbum de salsa

Big Swing , José Alberto “El Canario”

, José Alberto “El Canario” Fotografías , Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta

, Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta Mira Como Vengo , Issac Delgado

, Issac Delgado Infinito Positivo, Los Hermanos Rosario

Los Hermanos Rosario Debut y Segunda Tanda, Vol. II Gilberto Santa Rosa

Mejor álbum de cumbia/vallenato

SON 30 , Checo Acosta

, Checo Acosta El Último Baile , Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella

, Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella De Amor Nadie Se Muere , Karen Lizarazo

, Karen Lizarazo Baila Kolombia , Los Cumbia Stars

, Los Cumbia Stars La Jerarquía, Peter Manjarrés & Luis José Villa

Mejor álbum de merengue y/o bachata

El Más Completo , Alex Bueno

, Alex Bueno Novato Apostador, Eddy Herrera

Eddy Herrera Milly Quezada – Live Vol. 1 Desde El Teatro Nacional De República Dominicana, Milly Quezada

Mejor álbum tropical tradicional

Malena Burke Canta A Meme Solís, Vol. 1 , Malena Burke & Meme Solís

, Malena Burke & Meme Solís Raíces , Gloria Estefan

, Gloria Estefan Caminando Piango Piango, Orquesta Failde

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

Calidosa , Mike Bahía

, Mike Bahía Puñito De Yocahú, Vicente García

Vicente García Ilusión Óptica, Pedrito Martínez

Pedrito Martínez Bingo , Alain Pérez

, Alain Pérez Fiesta Candelaria, Puerto Candelaria

Mejor canción tropical

“Ahora O Nunca”, Juan José Hernandez, songwriter (Gilberto Santa Rosa)

“Cariñito”, Techy Fatule, songwriter (Techy Fatule)

“La Foto”, Larry Coll, Luis Enrique & Marcos Sánchez, songwriters (Luis Enrique)

“Nunca Me Fui”, Rubén Blades, Andy Clay, Fonseca, Felipe González Abad & Yoel Henríquez, songwriters (Fonseca & Rubén Blades)

“Si Antes Te Hubiera Conocido”, Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios & Karol G, songwriters (Karol G)

“Si Volviera Jesús”, Jorge Luis Piloto, songwriter (Víctor Manuelle)

“Venga Lo Que Venga”, Andy Clay, Fonseca & Alberto Montenegro, songwriters (Fonseca, Rawayana)

Cantautor

Mejor álbum cantautor

Dos Hemisferios, Alejandro y María Laura

Alejandro y María Laura el cuerpo después de todo , Valeria Castro

, Valeria Castro Cancionera , Natalia Lafourcade

, Natalia Lafourcade Cosas Que Sorprenden A La Audiencia , Vivir Quintana

, Vivir Quintana Relatos, Ale Zéguer

Mejor canción cantautor

“aeropuerto” , Joaquina, songwriter (Joaquina)

, Joaquina, songwriter (Joaquina) “Amarte sin que quieras irte ”, Camilú, songwriter (Camilú)

”, Camilú, songwriter (Camilú) “Cancionera” , Natalia Lafourcade, songwriter (Natalia Lafourcade)

, Natalia Lafourcade, songwriter (Natalia Lafourcade) “Como Un Pájaro” , Silvana Estrada, songwriter (Silvana Estrada)

, Silvana Estrada, songwriter (Silvana Estrada) “Quisqueya”, Vicente García, songwriter (Vicente García)

Regional Mexicana

Mejor álbum de música ranchera/mariachi

Mi Suerte Es Ser Mexicano , Pepe Aguilar

, Pepe Aguilar Alma De Reyna 30 Aniversario , Mariachi Reyna De Los Ángeles

, Mariachi Reyna De Los Ángeles ¿Quién + Como Yo?, Christian Nodal

Mejor álbum de música banda

Mi Suerte Es Ser Mexicano , Pepe Aguilar

, Pepe Aguilar Alma De Reyna 30 Aniversario , Mariachi Reyna De Los Ángeles

, Mariachi Reyna De Los Ángeles ¿Quién + Como Yo?, Christian Nodal

Mejor álbum de música tejana

Imperfecto, Vol. 2 , El Plan

, El Plan Yo No Te Perdí , Gabriella

, Gabriella Reflexiones , Grupo Cultura

, Grupo Cultura El Siguiente Paso (Live Session ), Marian y Mariel

), Marian y Mariel Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.1/En Vivo) , Bobby Pulido

, Bobby Pulido 6, Juan Treviño

Mejor álbum de música norteña

El Plan & Manuel Alejandro, El Plan & Manuel Alejandro

El Plan & Manuel Alejandro Pasado, Presente, Futuro , La Energía Norteña

, La Energía Norteña La Lotería , Los Tigres Del Norte

, Los Tigres Del Norte “V1V0”, Alfredo Olivas

Alfredo Olivas Frente A Frente, Pesado

Mejor álbum de música mexicana contemporánea

Mirada , Ivan Cornejo

, Ivan Cornejo Leyenda , DannyLux

, DannyLux Evolución , Grupo Firme

, Grupo Firme Palabra De To’s (Seca), Carín León

Carín León Incómodo, Tito Double P

Mejor canción regional mexicana

“Hecha Pa’ Mí”, Edgar Barrera, Iván Gamez, Alex Hernandez & Adelaido Solis, songwriters (Grupo Frontera)

“La Lotería”, Luciano Luna, songwriter (Los Tigres Del Norte)

“Me Jalo”, Miguel Armenta, Edgar Barrera & Jesús Ortiz Paz, songwriters (Fuerza Regida, Grupo Frontera)

“¿Seguimos o No?”, Fernanda Díaz, Daniela García Rosso, Lupita Infante & Mauro Muñoz, songwriters (Lupita Infante)

“Si Tú Me Vieras”, Edgar Barrera, Kevin Mauricio Cruz Moreno, Carín León & Maluma, songwriters (Carín León, Maluma)

“Tierra Trágame”, César Gonzales & Kakalo, songwriters (Kakalo, Carín León)

