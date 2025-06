¿Bella Ramsey al MCU? Fuerte rumor apunta a un posible papel importante en Marvel Studios

Tras consolidarse como una de las jóvenes promesas más talentosas de la industria gracias a su maravillosa interpretación de Ellie en la temporada 2 de la serie de “The Last of Us”, la actriz Bella Ramsey podría estar a punto de obtener superpoderes y unirse a una de las franquicias más grandes del cine: el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Bella Ramsey podría obtener un papel importante en Marvel Studios, según fuertes rumores

De momento, solo se trata de un fuerte rumor, pues, el reconocido scooper Mttsh asegura que Marvel Studios estaría interesada en fichar a Ramsey para un nuevo proyecto de la franquicia. Según el reporte, la actriz británica fue vista asistiendo a una reunión con el estudio, aunque hay que tomar en cuenta que este tipo de encuentros no siempre son un sinónimo de una oferta inmediata ni de un personaje definido.

Los fanáticos han comenzado a especular y dado el momento en que surge el rumor y el perfil de la actriz, muchos especulan con que podría formar parte del reboot de los X-Men, uno de los proyectos más esperados de la futura fase del MCU. Su versatilidad y carisma encajarían perfectamente en una franquicia que busca refrescar su elenco con nuevos rostros.

¿Quién podría interpretar Bella Ramsey en el MCU?

Como ya mencionamos, se trata de un rumor y no hay detalles específicos sobre qué personaje tendría en la mira Marvel, pero las redes ya han comenzado a teorizar. Algunos de los nombres que más suenan en fans son:



Kitty Pryde / Shadowcat : una mutante joven, inteligente y con gran corazón, que ha sido clave en muchas historias de los X-Men.

: una mutante joven, inteligente y con gran corazón, que ha sido clave en muchas historias de los X-Men. Pixie : otro personaje mutante con habilidades mágicas y una estética visual única.

: otro personaje mutante con habilidades mágicas y una estética visual única. Hope Summers: ligada al legado de los X-Men y al futuro de la especie mutante.

Si se concreta, su incorporación al MCU se podría convertir en uno de los movimientos más interesantes de las próximas fases del estudio.

¿Te gustaría que este rumor se convirtiera en una realidad?

También te puede interesar: FICG 2025: Soy Frankelda conquista Guadalajara y llegará pronto a cines