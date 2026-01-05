Este icónico personaje entró al dominio público igual que Mickey Mouse… y podría terminar en el cine de terror

Desde el 1 de enero, la lista de personajes que ya forman parte del dominio público volvió a ampliarse, pues ahora se han integrado Betty Boop y Pluto. Esto significa que sus versiones originales pueden usarse libremente, sin pedir permisos ni pagar derechos, tal como ocurrió recientemente con Mickey Mouse y Winnie the Pooh. Y sí, esto puede significar una vez más que pronto podríamos ver reinterpretaciones oscuras.

¿Por qué Betty Boop y Pluto ya son dominio público?

La ley de derechos de autor en Estados Unidos protege las obras durante 95 años. Al cumplirse ese plazo, las primeras apariciones de ciertos personajes quedan liberadas. En este caso:

La Betty Boop que entra al dominio público es aquella que debutó en el corto Dizzy Dishes (1930). Es importante tomar en cuenta que en esa versión aún es una perrita antropomórfica, con orejas largas, sin nombre oficial… pero ya dice su icónico “boop-oop-a-doop”.

En cuanto a Pluto, queda libre únicamente en su primera encarnación como “Rover”, vista en el corto The Chain Gang (1930). La versión que queda libre no es todavía el Pluto que conocemos, solo se trata de la versión inicial del personaje.

|Crédito: Walt Disney | Fleischer Studios

La lista de personajes que ya son libres

Con esta actualización, Betty Boop y Pluto se suman a una lista cada vez más extensa que hasta el momento ya incluye a Popeye, Pato Donald, El Capitán Garfio y otros íconos culturales que ya no tienen dueño legal en sus versiones originales.

¿Por qué el dominio público apunta al cine de terror?

En los últimos años, el cine independiente ha encontrado oro creativo en el dominio público. Personajes asociados a la infancia han sido transformados en figuras violentas y bastante perturbadoras, que terminan rompiendo por completo la imagen clásica.

El ejemplo más claro y el más popular es el caso de Winnie-the-Pooh: Sangre y Miel, la cual fue seguida por las reinterpretaciones oscuras de Mickey Mouse. Incluso Peter Pan y Bambi ya tienen sus propias versiones retorcidas en camino.

¿Betty Boop será la siguiente?

Con todas las películas que han salido desde que estos personajes entraron al dominio público, la verdad es muy probable que eso suceda. Y es que si tomamos en cuenta su estética vintage, sensual y surrealista, Betty Boop es una candidata perfecta para poseer su propia versión oscura.

Hasta el momento no hay anuncios oficiales, pero la tendencia es clara: cuando un personaje entra al dominio público, su versión más perturbadora llega a la pantalla grande.

También te puede interesar: Michael Movie tendrá nuevo tráiler oficial muy pronto: esta es la fecha de estreno

