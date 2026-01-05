Michael Movie tendrá nuevo tráiler oficial muy pronto: esta es la fecha de estreno

Hace unos meses se liberaron las primeras imágenes del filme y finalmente sabemos cuándo llegará el nuevo tráiler oficial de la película de Michael. Este se estrenará durante el Super Bowl 2026, uno de los eventos televisivos más grandes e importantes del mundo. El avance tendrá una duración exacta de 2 minutos con 15 segundos y marcará un momento clave para el filme biográfico más ambicioso sobre el Rey del Pop.

Se eligió este evento deportivo porque se busca que el estreno del tráiler apunta a convertirse en uno de los lanzamientos cinematográficos más vistos del año.

¿Cuándo se estrena el nuevo tráiler de Michael?

El adelanto se presentará durante la transmisión del Super Bowl 2026, que ya se sabe que se celebrará el domingo 8 de febrero de 2026. Es muy difícil determinar una hora exacta de estreno de este tipo de comerciales; sin embargo, se sabe que estos “platinum spots” suelen emitirse durante el primer o segundo cuarto del partido. Es difícil determinar una hora puntual; todo depende del ritmo y estrategia del partido.

Pero no te preocupes, si no puedes verlo en televisión, el tráiler llegará de inmediato a redes sociales y plataformas digitales.

Un tráiler de 30 millones de dólares

Según reportes de la industria, este espacio publicitario tiene un costo aproximado de 30 millones de dólares, una cifra que deja claro el nivel de confianza del estudio en el proyecto basado en la vida de Michael Jackson.

El precio se debe a que, durante el Super Bowl, las marcas y, en este caso, el tráiler, garantizan una audiencia superior a mil millones de personas si se considera la transmisión en TV, streaming, clips virales y redes sociales.

¿Por qué Michael es una de las películas más esperadas?

Michael lo tenía todo; era un personaje misterioso y extremadamente talentoso, es por eso que muchos quieren descubrir la historia que la cinta dirigida por Antoine Fuqua y producida con el respaldo del patrimonio del artista. La cinta promete una mirada completa a la vida, carrera y legado del ícono musical más influyente del siglo XX.

Algo que llama mucho la atención es que el protagonista es Jaafar Jackson, sobrino del cantante, cuya caracterización ya ha generado enorme expectativa, pues es muy parecido físicamente al cantante.

