Estos son los estrenos de la semana del 10 al 16 de enero en Netflix.

El inicio de 2022 llegó con grandes sorpresas para todos los amantes de las películas y las series, pues Netflix incorporó nuevos estrenos a su catálogo.

La lista comienza con El origen del mundo, una adaptación de la obra de teatro de Sébastien Thiéry, dirigida y protagonizada por Laurent Lafitte. Llega a Netflix este martes 11 de enero de 2021.

El miércoles 12 de enero llega la segunda temporada de Cheer, serie que retrata los intensos entrenamientos y competencias que enfrentan las porristas de Estados Unidos.

Este 12 de enero también se estrena Cómo me enamoré de un gánster que cuenta la historia de un hombre sediento de éxito que se especializa en la importación ilegal de coches.

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El jueves 13 de enero continúan los estrenos, pues llega Sin pudor para no dormir en toda la noche. Se trata de una película de misterio y criminología, inspirada en la novela Atrapada de Nora Roberts.

La primera temporada de La periodista también llega a Netflix el jueves 13 de enero de este año. El programa es una adaptación de la película The Journalist que salió en el 2019.

La fotocopiadora es uno de los estrenos más esperados que cuenta la historia de una mujer que pierde su beca por culpa de unas fotos mal tomadas. Se estrena el jueves 13 de enero.

¿Cuáles son los estrenos de Netflix para el viernes?

Para el viernes 14 de enero llega la tercera temporada de After Life, la primera temporada de Archivo 81 y la comedia de humor negro titulada La Casa.

Otro de los estrenos más esperados para el próximo viernes 14 de enero es Riverdance: La aventura animada, una historia de dos niños que se adentran en el mundo legendario de los Megaloceros Giganteus.

El comediante también llega para amenizar el viernes, pues cuenta la historia de un hombre que encuentra el sentido de la vida después de realizarle un favor a su mejor amiga: ser el donador de su esperma.

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