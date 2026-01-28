Bruce Willis no sabe que padece demencia; su esposa reveló fuerte información sobre el protagonista de “Duro de matar”

Emma Heming Willis dijo recientemente que su esposo Bruce Willis no es consciente sobre el estado de salud que él mismo padece. Específicamente su marido tiene anosognosia, la cual es una incapacidad neurológica que impide saber cuáles son las enfermedades o padecimientos que se tienen.

¿Cuál es el padecimiento de Bruce Willis?

Desde hace aproximadamente cuatro años Bruce Willis, actor reconocido en Hollywood y famoso por ser el protagonista de la icónica película “Duro de matar” así como de grandes cintas como Pulp Fiction, El Sexto Sentido, 12 Monos y El Protegido, fue diagnosticado con afasia y demencia frototemporal. Este proceso ha cambiado no solo la vida del actor sino la de toda su familia pues el proceso ha sido complicado debido al deterioro progresivo del estado de salud de Bruce Willis. Las personas más involucradas en este proceso han sido su esposa, la actriz protagonista de “La Sustancia”, Demi Moore quién es su ex esposa y sus cinco hijas.

Emma Heming reveló en el podcast “Conversations with Cam” que su esposo ignora los padecimientos que tiene debido a la anosognosia que padece. Dijo sentirse felíz de que el actor no sepa de su enfermedad, “Me alegra mucho que no lo sepa”, dijo Emma . Por su parte también mencionó que el actor aún mantiene algunos recuerdos y que gran parte de lo que padece es a causa de los cambios que su cerebro está teniendo.

¿Por qué la carrera de Bruce Willis es tan importante?

Bruce Willis es uno de los actores más reconocidos en la industria cinematográfica debido a su trayectoria y a que ha marcado a muchas generaciones a través de su trabajo e interpretación de papeles.

Por otra parte ha logrado recaudar 7500 millones de dólares. Sus actuaciones han pasado a formar parte de la cultura e historia en el cine. Sus interpretaciones han roto esquemas y estereotipos, lo que ha hecho que conecte con más personas debido al sentido de humanidad que le ha inyectado a sus trabajos. Sin duda Bruce Willis, con cada proyecto realizado, se ha convertido en una leyenda del cine y su carrera actoral es una de las más importantes en la industria cinematográfica.