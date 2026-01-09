La emotiva CONFESIÓN de Demi Moore sobre su matrimonio con Bruce Willis: “Esto es algo personal”

Esta semana llegó a los cines la nueva cinta de Kate Hudson y Hugh Jackman, “Song Sung Blue: Sueño Inquebrantable”, que viene acompañada por los icónicos clásicos de Neil Diamond. Al estreno, celebrado en Los Ángeles, California, acudió la estrella de “La Sustancia”, Demi Moore. Durante su paso por el evento, la actriz compartió una emotiva confesión sobre su matrimonio con Bruce Willis y la conexión de éste con la música de Neil Diamond.

Demi Moore comparte EMOTIVA confesión sobre su matrimonio con Bruce Willis

Durante una plática con Kate Hudson, Demi Moore se puso sentimental al recordar la enorme conexión de su exesposo con la música de Neil Diamond. Según recuerda la ganadora al Golden Globe por Mejor Actriz, Bruce solía tener un día a la semana en el que los éxitos del compositor estadounidense no dejaban de sonar. Bruce Willis solía llamarlo “El Día de Neil Diamond”.

“Esto es algo personal, pero Bruce siempre tenía El Día de Neil Diamond una vez a la semana”, recuerda Demi Moore. “Veía la película y no paraba de recordar todas las veces que él ponía a Neil Diamond a todo volumen y yo le preguntaba, ‘¿Qué pasa?’. Y él sólo respondía, ‘Nada, es el Día de Neil Diamond’. Ponía a Neil todo el día. Lo hizo durante años. Era un fan enorme de Neil, ¡Y yo también lo soy!”, recordó con emoción la actriz.

Así fue el matrimonio entre Demi Moore y Bruce Willis

Demi Moore y Bruce Willis vivieron uno de los matrimonios más mediáticos en Hollywood. La pareja unió lazos matrimoniales en 1987. No obstante, tras más de una década juntos, optaron por separarse en el año 2000. Durante el tiempo que duró su matrimonio, Demi y Bruce dieron la bienvenida a tres hijas: Rumer Willis, de 37 años, Scout LaRue, de 34, y Tallulah Belle, de 31. Según reportes de aquel momento, la pareja decidió separarse debido a que sus apretadas agendas profesionales intervenían con su relación.

¿Cómo es la relación actual de Demi Moore con Bruce Willis?

Afortunadamente, el vínculo se mantuvo fuerte. Tras su divorcio, Demi y Bruce formaron una sólida amistad, la cual prevalece hasta el día de hoy. Actualmente, Moore se ha convertido en uno de los mayores soportes de Willis, tras su diagnóstico con demencia frontotemporal , al igual que su esposa, Emma Heming-Willis, con quien comparte dos hijas pequeñas: Mabel y Evelyn.

¿De qué trata ”Song Sung Blue: Sueño Inquebrantable”? ¿Ya está disponible en México?

“Song Sung Blue: Sueño Inquebrantable” narra la historia de dos músicos, interpretados por Hugh Jackman y Kate Hudson, que se encuentran pasando por una mala racha. Durante este período, la dupla decide formar una banda tributo a Neil Diamond, “demostrando que nunca es demasiado tarde para encontrar el amor y perseguir tus sueños”, según se lee en la reseña de Universal Pictures. La cinta ya está disponible en cines de México.