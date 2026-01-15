¡Valka regresa! Cate Blanchett vuelve a “Cómo entrenar a tu dragón 2” para el live-action

Cate Blanchett regresa oficialmente como Valka en Cómo entrenar a tu dragón 2 en versión live-action, y con eso Universal confirma uno de los regresos más esperados por todos los fans de la saga. Así es, la actriz ganadora de dos premios Oscar confirmó para The Hollywood Reporter que retomará su icónico papel como la guerrera vikinga y madre de Hipo, en una de las secuelas más esperadas del cine, la cual, por cierto, ya tiene fecha de estreno: 11 de junio de 2027.

Cate Blanchett vuelve como Valka: ¿por qué importa tanto?

Valka es, en definitiva, uno de los personajes más importantes para la evolución emocional de Hipo, y su aparición lo cambia absolutamente todo en la historia y en la trama de esta segunda entrega. En la versión animada, Valka fue presentada como la madre perdida del protagonista y una de las figuras más relevantes dentro del conflicto entre humanos y dragones.

Esta no sería la primera vez que el live action cumple con traer de regreso a un actor cuya voz ya había sido prestada para estos personajes. Tanto los críticos como los fans no han dudado en celebrar esta decisión, pues estos actores conocen a la perfección a sus personajes. Igual que en su momento Gerard Butler emocionó a los fans, ahora lo hace la icónica Cate Blanchett.

¿Quién regresa para “Cómo entrenar a tu dragón 2” live-action?

El reparto principal también trae de vuelta a varios de los actores que nos conquistaron en la primera entrega:



Mason Thames como Hipo

como Nico Parker como Astrid

como Gerard Butler como Estoico el Vasto

como Julian Dennison como Patapez Ingerman

como Gabriel Howell como Patán Mocoso Jorgenson

como Bronwyn James como Brutilda Thorston

como Harry Trevaldwyn como Brutacio Thorston

¿De qué tratará la secuela?

La historia adaptará la segunda película animada de 2014, donde Hipo ya no solo es “el chico que domó un dragón”, sino que se ha convertido en el líder que abrió la puerta a una nueva era: vikingos y dragones coexistiendo. Desafortunadamente, la vida no es color de rosa y el mundo no siempre está listo para ese cambio. Y ahí es donde entran nuevos peligros, decisiones complejas y una aventura más grande.

¿Cómo le fue a la primera entrega live action de la franquicia de Cómo entrenar a tu dragón?

Hay muy altas expectativas en esta segunda entrega, pues la primera película live-action que se estrenó en junio de 2025 conquistó a los fans y al nuevo público. Gracias a eso logró recaudar aproximadamente 636 millones de dólares a nivel mundial, lo que prácticamente aseguró la secuela. Y con DeBlois de vuelta, seguro esta segunda entrega tendrá mucho corazón y amor por el cine.

