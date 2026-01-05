Guillermo del Toro CONFIRMA la muerte de un ser QUERIDO en plena entrega de premios

Durante lo que debía ser una noche de celebración, Guillermo del Toro sorprendió y conmovió al público al confirmar la muerte de un ser querido y especial para él en plena entrega de premios. El cineasta mexicano reveló que su hermano mayor, Federico del Toro Gómez, falleció apenas tres días antes de iniciar la temporada. El anuncio inmediatamente transformó el ambiente del evento, pues los asistentes no dudaron en mostrar una profunda emoción y respeto al director mexicano.

El emotivo momento ocurrió durante la ceremonia de los Palm Springs Film Awards, donde Del Toro fue homenajeado por su más reciente trabajo cinematográfico.

El emotivo momento que vivió Guillermo del Toro

Al subir al escenario para recibir el Visionary Award, Del Toro decidió compartir que estaba atravesando por un doloroso duelo con el público. Acompañado por los protagonistas de su nueva película, Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth, el director hizo una confesión que cambió el ambiente de la noche:

“Hace tres días perdí a mi hermano mayor, pero estoy aquí”.

La frase impactó de inmediato en los asistentes, los cuales permanecieron en un silencio absoluto para posteriormente convertirse en una ovación que buscaba reconocer tanto su fortaleza como su trayectoria. “El corazón puede romperse y seguir latiendo”, dijo con el corazón en la mano.

Con esa frase y las emociones a flor de piel, Del Toro conectó su pérdida personal con el mensaje central de Frankenstein, su nueva película. El cineasta explicó que la historia habla de una condición profundamente humana: la capacidad de seguir adelante incluso con el corazón roto: “El corazón puede romperse y los rotos siguen viviendo. Incluso un corazón roto bombea sangre y te mantiene en marcha”.

Sus palabras emocionaron a los asistentes y resonaron como una poética reflexión sobre el duelo, la resiliencia y el valor de la familia, temas recurrentes en el cine del director mexicano.

Un vínculo fraternal marcado por el cine

Del Toro es una persona que cuenta historias y conecta con las personas a través de ellas; fue así como el director también compartió un recuerdo íntimo de él y su hermano durante su juventud. Narró que él y su hermano solían interpretar a Víctor Frankenstein y a la criatura, estableciendo así un paralelismo entre su vida personal y la narrativa de la película.

Mi hermano y yo nos concedimos amor y nos concedimos paz mutuamente. Estoy aquí por la familia

Cabe mencionar que el director decidió no desfilar por la alfombra roja, pero sí cumplir con el acto central del evento, mostrando su enorme compromiso profesional incluso en medio de un duelo que es capaz de derribar a cualquiera.

También te puede interesar: Timothée Chalamet gana Mejor Actor en los Critics Choice Awards 2026 y dedicó emotivo agradecimiento a Kylie Jenner

