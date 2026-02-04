ÚLTIMA HORA: Channing Tatum es hospitalizado tras cirugía de emergencia; este es su estado de salud

Channing Tatum reveló a través de sus redes sociales que tuvo que ser hospitalizado y sometido a cirugía tras sufrir una lesión grave en el hombro; afortunadamente, se encuentra estable y en proceso de recuperación, según lo confirmó el propio actor en redes sociales. El protagonista de Magic Mike compartió, para tranquilidad de sus fans, imágenes desde la cama del hospital y explicó que su hombro se había separado, obligándolo a pasar por quirófano de emergencia.

|Crédito: Instagram Channig Tatum

También te puede interesar: CONFIRMADO: A24 se queda con La Masacre de Texas y prepara nueva serie y película

¿Qué le pasó a Channing Tatum?

El actor de 45 años publicó una fotografía desde la cama del hospital explicando que había sufrido una separación de hombro, una lesión común en intérpretes que se encuentran realizando escenas de acción o entrenamientos intensos. Desafortunadamente, la única forma de tratarlas es con intervención médica cuando el daño es severo.

Qué le hicieron a Channing Tatum en el hospital

Horas después, Tatum mostró los resultados de las cirugías en sus radiografías, donde se observa la colocación de un tornillo o fijación quirúrgica para estabilizar la articulación. En la descripción de las imágenes, el actor fue más optimista y escribió: “Otro desafío. Va a ser duro, pero vamos con todo”.

La publicación no tardó en generar una ola de mensajes de apoyo por parte de colegas y fans, incluyendo al actor LaKeith Stanfield y a su pareja, la modelo Inka Williams, quienes no dudaron en mandar un mensaje de ánimo y afecto.

No es la primera lesión que ha tenido el actor

Esta no es la primera vez que el actor sufre un tipo de lesión y es que el actor ha tenido un año físicamente exigente. En 2025, durante el rodaje de Avengers: Doomsday, el actor también sufrió una lesión en la pierna que incluso lo obligó a usar analgésicos fuertes y ausentarse temporalmente del set.

El propio Tatum ha reconocido ya en sus últimas entrevistas que ha comenzado a notar el fuerte impacto físico de la edad tras años de trabajar en películas de acción y con constantes entrenamientos de alta intensidad.

