¿Spoiler? Comparten “PRIMERAS IMÁGENES” de Cristiano Ronaldo con el elenco de Rápidos y Furiosos donde mostró una sorpresa con los carros clásicos del fondo

Mucho se ha hablado sobre Cristiano Ronaldo y su incursión en el cine, pues está confirmado que formará parte del elenco de una de las franquicias más longevas y exitosas de la actualidad que trata sobre automóviles, velocidad, familia, fe y romper leyes de la física: Rápidos y Furiosos.

Hace unos días fue que Vin Diesel compartió un posteo en redes sociales donde aseguró que escribieron un papel para que “El Bicho” pueda aparecer en la cinta, ¿Será un aliado o un villano?

Recientemente, el actor Tyrese Gibson quien da vida a Roman Pearce posteó una foto generada con IA sobre cómo luciría Cristiano Ronaldo con el elenco durante filmaciones, donde incluso añadió autos clásicos de la saga pues aparece el Dodge Charger R/T del 1970 de Dom y el Mitsubishi Eclipse GSX 1995 de Brian, donde añadió lo siguiente:

¡Bienvenido a la familia! @cristiano ¡¡¡¡¡¡El BAILE GLOBAL ACABA DE ENTRAR A NUEVAS ALTURAS

|Imagen tomada de la cuenta de Instagram de Tyrese Gibson

¿Qué papel tendrá Cristiano Ronaldo en Rápidos y Furiosos?

De momento no se sabe si será un simple (y legendario) cameo o si verdaderamente tendrá una participación más sustanciosa en la trama de la onceava película de Rápidos y Furiosos que más bien, será la segunda parte de “X”, la cuál se estrenó en el 2023 y que dejó un final inconcluso.

Esta última entrega fue marcada por la participación de Jason Momoa como Dante Reyes, el hijo del mafioso Hernán Reyes, siendo un villano que llevó a otro nivel a nuestros conductores, donde la trama más que parecer llegar a un final, nos dejó grandes sorpresas sobre el regreso de algunos personajes o la partida de otros.

¿De qué tratará Rápidos y Furiosos X: Parte 2?

Rápidos y Furiosos X: Parte 2 está planeada para ser la última película de esta franquicia que por casi 25 años se ha robado nuestros corazones en cada litro de gasolina gastados, donde a través de las entregas hemos visto a Dom, Brian, Letty, Mia, Roman, Tej, Han, Gisele y demás corredores salvando al mundo.

Aunque todo comenzó con carreras ilegales en California, estos conductores han logrado cruzar rascacielos e incluso llegar al espacio exterior a bordo de sus vehículos, por lo que la nueva participación de Cristiano Ronaldo nos hace cuestionarnos sobre cómo es que romperán en esta última entrega.

¿Cuándo se estrena Rápidos y Furiosos X: Parte 2

Se espera que esta entrega final llegue a cines en abril del 2027 con motivo del 25 aniversario del estreno de la primera película, pues el director Louis Leterrier señaló que los rodajes iniciarán a principios del 2026.