El crossover que nadie esperaba: ¡Cristiano Ronaldo en Rápidos y Furiosos! Esta foto lo confirmaría

¡Cristiano Ronaldo será un Bandolero!.. Al menos, así lo ha insinuado el actor Vin Diesel, quien recientemente compartió una imagen en Instagram en compañía del astro portugués. A través de esta, insinuó que el futbolista podría hacer su debut en la pantalla grande en la próxima película de Rápidos y Furiosos : Fast X: Parte 2. “Todo el mundo me preguntó si estaría en la mitología de “Rápidos”... Él es uno de los reales. Escribimos un papel para él”, señaló.

¿Cristiano Ronaldo aparecerá en Rápidos y Furiosos 11? Esto se sabe

La fotografía se hizo viral, con miles de comentarios apoyando la incursión del delantero del Al-Nassr en la franquicia; mientras que muchos otros comenzaron a cuestionarse si Diesel hablaba en serio o sólo estaba siendo sarcástico, pues los rumores de Ronaldo en Rápidos y Furiosos llevan circulando en el mundo del internet desde hace algunos días. De momento, no hay un anuncio oficial sobre una aparición del astro del fútbol en lo que será la última película de la saga liderada por Vin Diesel.

¿Quién más aparece en Fast X: Parte 2? Cast confirmado

De acuerdo con diversos reportes, Fast X: Parte 2 - también conocida como Rápidos y Furiosos 11 - será la última entrega de la saga, poniéndole fin a una historia que comenzó hace un cuarto de siglo. Debido a que será la conclusión de franquicia, el cast confirmado incluye a Vin Diesel (Dominic Toretto), Dwyane Johnson (Luke Hobbs), Jason Momoa (Dante Reyes) y Jason Statham (Deckard Shaw). También se ha dicho que el personaje de Paul Walker (Brian O’Conner) regresará, aunque aún no está muy claro cómo.

Recordemos que en la última entrega, Jason Momoa asumió el papel de villan o. Su personaje, Dante, atacó a la familia de Toretto, lo que derivó en la muerte de Jakob Toretto (John Cena), quien se sacrificó para proteger al hijo de Dom. La cinta termina con una escena que deja helada a la audiencia: Dominic y su hijo atrapados en una prensa, a punto de caer al precipicio. La película cuenta con una escena post-créditos en la que Hobbs regresa para vengarse de Dante.

¿Cuándo se estrena la última película de Rápidos y Furiosos en México?

Aún no hay una fecha oficial de estreno. No obstante, se espera que la última entrega de Rápidos y Furiosos sea lanzada, a nivel global, hasta abril de 2027; por lo que aún falta algún tiempo para saber si la aparición de Cristiano Ronaldo en la saga es real o no. Tú, ¿qué dices?