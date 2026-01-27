ÚLTIMA HORA: Muere el actor de televisión, teatro y doblaje Alexis Ortega, popular por ser la voz de Spider Man del MCU, esto es lo que se sabe

Hace unas horas, diversos medios han reportado la muerte del querido actor de televisión, teatro y de doblaje Alexis Ortega a los 38 años de edad, así lo dio a conocer en sus redes la Premiación dedicada al Doblaje de Anime en Español (ALDA), dejando un gran trabajo.

Con más de 13 años de carrera, Alexis ha dejado un gran vacío dentro del mundo del entretenimiento, pues con 38 años de edad ha participado en algunos de los proyectos más populares de los últimos años, tanto en Latinoamérica como en el mundo, siendo uno de los más destacados, su doblaje en el MCU, interpretando a Spider-Man.

¿Cuáles son los trabajos más populares del actor Alexis Ortega?

Habiendo hecho su debut profesional en el año 2013, Alexis Ortega ganó gran popularidad al prestar su voz para el personaje de Tadashi Hamada en Grandes Héroes, aunque el proyecto que lo llevó a la fama internacional fue realizando el doblaje de Spider-Man de Tom Holland desde Capitán América: Civil War (la primera aparición del arácnido en el MCU) hasta Avengers: Infinity War.

Si bien, ser la voz de Peter Parker / Spider-Man del Universo Cinematográfico de Spider-Man los últimos 10 años ha sido el proyecto más popular del actor, su carrera ya había despegado desde Tadashi Hamada en la película de Disney Grandes Héroes, además de haber participado dando voces adicionales a películas como Cars 3, Buscando a Dory, Rogue One de Star Wars, CSI o en la versión al redoblada de Mr. Beast.

Este tipo de proyectos rápidamente le ganaron un lugar dentro del doblaje mexicano, el cuál poco a poco le abría más puertas a grandes proyectos, aunque sus dotes actorales lo llevaron a participar en obras de teatro e incluso en la serie biográfica de Luis Miguel.

¿De qué murió el actor de doblaje Alexis Ortega?

De momento no ha habido algún comunicado oficial que revele mayores informes sobre su lamentable partida, se sabe que uno de sus últimos proyectos era el canal de YouTube al español de Mr Beast, y el actor mantenía bajo perfil en redes, por lo que solo queda esperar a mayor información de su círculo cercano.