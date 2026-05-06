Confirman NUEVA película de El Planeta de los Simios y la franquicia da nuevos pasos, esto es lo que se sabe:

Desde hace varias décadas, El Planeta de los Simios se ha convertido en una de las historias del cine más impactantes de la pantalla grande, donde la ciencia ficción conformó historias como pocas veces se han visto, entregando una narrativa que además de jugar con el espectador, se sumerge en dilemas morales.

Con 10 cintas que han conquistado los cines del mundo, en casi 60 años, esta franquicia se ha consagrado como una de las más interesantes y justamente hoy, se han revelado algunos detalles sobre lo que será la nueva película de El Planeta de los Simios.

¿Qué se sabe sobre la nueva película de El Planeta de los Simios?

Los primeros detalles que se tienen sobre esta entrega es que estará a cargo de la dirección de Matt Shakman y el guionista Josh Friedman, quienes tras haber hecho un gran trabajo en Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos, volverán a unirse en una gran producción.

Además de esta primera información revelada por el medio Deadline, se cree que podrían regresar los productores Rick Jaffa y Amanda Silver, siendo estos dos de los pilares importantes en el desarrollo de El Planeta de los Simios en los últimos años, por lo que podría ser un título fresco que conecte la esencia de las primeras películas con nuevas generaciones.

Respecto a la trama de esta nueva película, se espera que podamos ver el planeta donde los simios son la especie dominante y lo más seguro es que no sea una continuación directa de El Planeta de los Simios: Nuevo Reino.

¿Cuándo se estrena la nueva película de El Planeta de los Simios?

Por ahora se desconoce la fecha en que esta entrega podría llegar a cines, pero debido a que el proyecto se encontraría en fases iniciales, todo apunta a que podríamos verla hasta finales del 2027 e incluso a principios del 2028, por lo que seguramente en las próximas semanas tendremos más novedades sobre esta película.

