Andy Serkis y el Motion Capture: el actor detrás de César del Planeta de los Simios.

Lamentamos romperte el corazón y la ilusión, pero, tenemos una noticia que darte… César el chimpancé de esta gran película… no existe.

Bueno, no es que no exista, pero detrás de él hay un gran trabajo de todo un equipo. Y es que para lograr que Andy Serkis (el actor que le da vida a César) tuviera el aspecto más natural del simio favorito de nuestra generación, muchísimas personas y esfuerzos estuvieron involucrados. Así que no te despegues de la pantalla porque te aseguramos que te quedarás con la boca abierta al conocer esta increíble técnica de actuación en la que Andy es un maestro.

Captura de Movimiento (o Motion Capture)

Cada día de grabación, Serkis debía de ponerse un traje especial (y un poco incómodo) que le ayudaría a capturar sus movimientos y expresiones faciales mediante sensores colocados por todo su cuerpo para que al digitalizarlo, el efecto fuera lo más natural posible. Es decir que, Andy, además de ser un gran actor, es doblemente espléndido pues esta técnica le sale increíble. Muchos de sus compañeros le han llegado a preguntar cuál es su secreto, a lo que él responde que simple y sencillamente que no hay ningún secreto o truco detrás. Él sólo actúa como lo haría en cualquiera de sus interpretaciones.

Serkis es aclamado por muchos en el mundo del cine pues además de ser el mayor exponente de esta técnica, es de los pioneros.

Fue en 2001 que gracias a uno de los mayores papeles en su carrera usó con éxito y por primera vez el traje que le permitiría abrirse paso con éxito en el mundo cinematográfico.

Desde ahí, Andy Serkis ha participado en varios proyectos en sagas realmente destacables haciendo uso de esta técnica.

Incluso, hace algunos años se inició una campaña para que La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas tomara en cuenta este tipo de trabajo en el que Andy es un experto, esperando así a que abrieran su panorama y le dieran una bien merecida estatuilla. Desafortunadamente no pudieron conseguir su cometido, pero esto no le restó para nada su valor al trabajo de Serkis, sino todo lo contrario y él se muestra orgulloso de lo que ha logrado gracias a dicha técnica de actuación.



Con esto terminamos nuestro tributo y reconocimiento a un grande, ahora que lo sabes, no te puedes perder su impecable actuación