Coyote vs. Acme: fecha de estreno, reparto y todo sobre la película que Warner canceló y ahora revive

Este filme fue cancelado por Warner Bros. Discovery en 2023, y cuando ya no había esperanza, “Coyote vs. Acme” recibió una segunda oportunidad y ahora, ha sido oficialmente rescatada por Ketchup Entertainment. Esta es una buena noticia para todos los fans del Coyote que lo querían ver en su propia película live action y si tú quieres verla, aquí te dejamos todos los detalles.

Coyote vs. Acme: ya tiene fecha de estreno en cines

La noticia se dio a conocer durante uno de los paneles de la San Diego Comic-con 2025. Durante la presentación, los fans pudieron ver escenas inéditas de esta película que mezcla el live action con animación y por si fuera poco, se ha confirmado la fecha de estreno: 28 de agosto de 2026.

¿De qué trata Coyote vs. Acme?

En esta nueva historia, Wile E. Coyote decide demandar a la corporación ACME, tras años de sufrir diferentes tipos de accidentes provocados por sus productos defectuosos. Para llevar a cabo el juicio, contrata a Kevin Avery (Will Forte), un abogado fracasado que ve en este juicio su oportunidad de redención. Sin embargo, las cosas no serán tan sencillas, pues su contrincante legal es nada menos que Buddy Crane (John Cena), su antiguo jefe, lo que genera un choque personal y profesional explosivo.

La película está inspirada en el ensayo satírico “Coyote vs. Acme” publicado por The New Yorker en 1990, y fue dirigida por Dave Green, con guion de Samy Burch y producción de James Gunn, conocido por su trabajo en Guardians of the Galaxy y la última de Superman.

Coyote vs Acme: Reparto confirmado

Por el tipo de formato de la pélicula, el elenco combina actuaciones reales y voces animadas:



Will Forte como Kevin Avery

como John Cena como Buddy Crane

como Lana Condor como Paige

como Eric Bauza como las voces clásicas de los Looney Tunes

¿Por qué “Coyote VS. Acme” había sido cancelada?

La cancelación del proyecto fue una gran sorpresa, pues la película ya estaba completamente terminada y recibió críticas positivas en funciones de prueba. Sin embargo, Warner Bros. archivó la cinta en 2023. Esto generó una ola de críticas en Hollywood por parte de cineastas y fans.

Finalmente, en 2025, Ketchup Entertainment adquirió los derechos de distribución, rescatando la cinta y dándole una nueva oportunidad de llegar al público.

¿Qué es lo que más te emociona de “Coyote vs. Acme”?