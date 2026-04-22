Coyote vs ACME: La épica película de los Looney Tunes que estuvo a punto de ser cancelada comparte su tráiler con John Cena

Hace unas horas se liberó el primer tráiler de la película de Coyote vs ACME y a decir verdad, luce como una de las películas que llegarán a darle sabor al cine, pues a lo largo de los años, este singular personaje ha sido testigo de innumerables fallas en su afán por poder atrapar al Correcaminos, donde su ambición nos ha llevado a la risa.

Si bien, las películas del universo de los Looney Tunes en híbridos de live-action y animación suelen ser rotundos éxitos en taquilla como lo han sido Space Jam (El Juego del Siglo y Una Nueva Era) o Looney Tunes: De Nuevo en Acción, Coyote vs Acme estuvo a punto de ser cancelada por un fuerte motivo y “milagrosamente” se salvó.

¿Por qué iba a ser cancelada la película de Coyote vs ACME?

Como probablemente sabrás, Warner Bros. Discovery tuvo una fusión que le obligó a “deshacerse” de varias películas como fue el sonado caso de Batgirl, Scoob! Holiday Haunt que ya estaban terminadas y Coyote vs ACME figuraba dentro de estas junto con más proyectos y spin-offs de DC Comics que sugerían grandes historias por lo que se consideraba que este proyecto que nos traerá al Coyote Wile E. sería "una película perdida".

Tras varios rumores, finalmente esta producción de los Looney Tunes llegará a cines de este año, donde podremos ver a nuestros dibujos animados como pocas veces: yendo a corte en la vida real.

|Imagen de Warner

¿Cuándo se estrena en México la película de Coyote vs ACME?

Este épica y divertida historia que tendrá a Wile E. como personaje principal llegará a cines de México el próximo 28 de agosto de 2026, en lo que probablemente será un verano para la historia, pues se estrenarán algunas de las películas más esperadas de los últimos años, por lo que valdrá la pena hacer una agenda.

The trailer ACME doesn’t want you to see. Coyote vs. ACME. In theaters August 28. pic.twitter.com/8ADr6p9w1V — Coyote vs. ACME (@CoyoteACMEMovie) April 22, 2026

¿Cuál es el reparto de la película de Coyote vs ACME?

Esta película dirigida por Dave Green bajo la producción de James Gunn contará con un elenco bastante llamativo, pues podremos ver a:

