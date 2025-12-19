¿Se prepara para debutar en el cine? Cristiano Ronaldo rompe las redes con esta FOTO donde presume su ESPECTACULAR FÍSICO a sus 40 años

A sus casi 41 años, Cristiano Ronaldo compartió una foto en sus redes sociales que está causando furor pues "Mr. Champions" ha demostrado que además de ser un gran goleador, (próximamente actor), también puede detener el tiempo, pues su físico parece ir contra las leyes de la naturaleza.

En lo que parecería el ocaso de su carrera y a semanas de cumplir 41 años, el portugués lució en su último posteo en redes un impresionante estado físico, con lo que nos podría dar a entender que aún le quedan varios años en la élite del fútbol profesional, donde quizá y pueda cumplir su sueño de compartir terreno con su hijo, Cristiano Jr.

¿Cuándo se va a retirar del fútbol Cristiano Ronaldo?

Recientemente Cristiano Ronaldo confirmó lo que era un secreto a voces, que esta próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 será su última, y que probablemente le queden quizá un par de años de carrera futbolística, al decir que su retiro llegará pronto, despertando una gran tristeza en el mundo del deporte.

|Imagen tomada de la cuenta de Instagram de Cristiano Ronaldo

Todo apunta a que “El Bicho” podrá cumplir su sueño de jugar junto a su hijo, Cristiano Jr., quien actualmente tiene 15 años y que poco ha poco ha destacado en el fútbol, sobre todo en la filial del Al-Nassr, lo que sugiere que pronto podrían encontrarse y cerrar así un ciclo de más de 25 años al máximo nivel.

¿Cristiano Ronaldo será actor? Esto es lo que se sabe sobre sus planes a futuro

En los últimos días la noticia de que aparecerá en “Rápidos y Furiosos X: Parte 2” le ha dado la vuelta al mundo, y es que una de las estrellas protagónicas de la cinta, Vin Diesel confirmó lo que solamente en sueños veíamos, donde incluso aseguró que le habrían escrito un papel.

Días más tarde, el actor Tyrese Gibson reavivó el furor compartiendo una fotografía editada con Inteligencia Artificial sobre cómo luciría el goleador junto al elenco reunido, emocionando tanto a los fans de Cristiano como a los de la franquicia, por lo que por ahora solamente queda esperar unas semanas, cuando inicien las grabaciones de esta última entrega para saber más sobre su participación.

