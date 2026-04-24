Cumbres Borrascosas ya tiene fecha de ESTRENO oficial en la plataforma de HBO Max

Cumbres Borrascosas, dirigida por Emerald Fennell y protagonizada por Jacob Elordi y Margot Robbie por fin llegará a plataformas de streaming, siendo HBO Max quien reciba la película estrenada el pasado 14 de febrero del 2026.

El estreno en streaming está mapeado para el viernes 1 de mayo, siendo HBO Max quien recibe la mayoría de los estrenos pertenecientes a Warner Bros. Pictures.

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Si bien la adaptación de Cumbres Borrascosas, la obra de Emily Bronte, hecha por Emerald Fennell no fue muy bien recibida por la crítica y menos aún por aquellos quienes se leyeron al pie de la letra el clásico de la literatura, muchos estuvieron esperando que llegara a streaming para no tener que, necesariamente, gastar dinero en boletos de cine.

¿De qué trata Cumbres Borrascosas?

Cumbres Borrascosas es la adaptación del libro del mismo nombre escrito en 1847, escrito por la autora Emily Bronte. En esta historia seguimos a Cathy y Heathcliff, quienes tienen interés el uno por el otro pero no pueden estar juntos. Sin embargo la historia de la película dista un poco, o tal vez mucho, de la historia original, en donde la razón por la que no pueden estar juntos Cathy y Heathcliff recae meramente en cuestión de raza, algo que se perdió a tener a Jacob Elordi como este importante personaje para la trama.

Los comentarios que destacaron durante su tiempo en cines decían que se trataba de una historia de erotismo más que una donde existen fuertes conflictos por la clase social, económica y racial.