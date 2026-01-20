La dejó TEMBLANDO: Esto dijo Margot Robbie sobre una escena que grabó con Jacob Elordi para Cumbres Borrascosas

Margot Robbie y Jacob Elordi están a punto de convertirse en una de las mejores parejas del cine gracias a Cumbres Borrascosas (Wuthering Heights, en inglés). La cinta, inspirada en la icónica novela homónima de Emily Brontë, narra la turbulenta historia de amor obsesivo entre Catherine Earnshaw y Heathcliff. A escasas semanas de que la película llegue a las salas de cine, la estrella de Barbie se ha sincerado sobre una escena junto al actor de Frankenstein que la dejó TEMBLANDO.

Esta fue la escena de Cumbres Borrascosas que dejó temblando a Margot Robbie

En una reciente entrevista para promocionar la cinta, Robbie se sinceró sobre el rodaje de escenas de romance junto a su co-protagonista, Jacob Elordi. Específicamente, la actriz de El Lobo de Wall Street habló sobre una secuencia que le hizo temblar las piernas. Se trata de una escena en la que Jacob la carga con un sólo brazo mientras que, con el otro, le cubre el rostro para protegerla del agua.

“Casi me temblaron las piernas”, recuerda Robbie sobre aquella intensa escena. “Esas son las pequeñas cosas que nos encantan como mujeres de treinta y tantos, y esta película es, principalmente, para ese público”, agregó.

¿De qué trata Cumbres Borrascosas de Margot Robbie con Jacob Elordi?

La adaptación cinematográfica de Cumbres Borrascosas corre bajo la dirección y producción de Emerald Fennell (Saltburn, Promising Young Woman), quien también escribió el guion. La película está ambientada a finales del siglo XVIII, en los páramos de Yorkshire, Inglaterra, y cuenta la turbulenta y destructiva historia de amor entre Catherine Earnshaw (Margot Robbie) y Heathcliff ( Jacob Elordi ). Si bien el eje central es la relación entre Catherine y Heathcliff, la narrativa va más allá, explorando la lucha de clases y sed de venganza.

¿Cuándo se estrena en México Cumbres Borrascosas?

La adaptación de Cumbres Borrascosas, protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, llega a salas de cine en México el próximo jueves, 12 de febrero, lo que la convierte en la cinta perfecta para el día de San Valentín. Algunos complejos cinematográficos ya cuentan con boletos a la venta, por lo que te recomendamos visitar las taquillas o ingresar al sitio web del cine de tu preferencia para conseguir tickets.

Además de Jacob Elordi y Margot Robbie, el elenco de Cumbres Borrascosas está conformado por Alison Oliver, Ewan Mitchel, Shazad Latif, Owen Cooper, Hong Chau, Martin Clunes, Charlotte Mallington y Robert Cawsey.