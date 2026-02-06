Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito GANA premio a MEJOR ANIME en el Tokyo Anime Award Festival 2026

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito se llevó el premio a mejor anime del 2026 en el Tokyo Anime Award Festival 2026. Esto sin duda marca un paso muy importante para este proyecto, mismo que forma parte de la saga de Demon Slayer.

¿De qué trata Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito?

Esta película es el inicio de la trilogía que concentra el clímax principal de la historia (manga original). El desarrollo consiste en la batalla del Cuerpo de Cazadores de Demonios contra Muzan Kibutsuji y Las Lunas Superiores. La película tiene tres ejes principales; los cuales son las batallas que enfrentan Zenitsu contra Kaigaku, Shinobu contra Douma, y Tanjiro junto a Giyu contra Akaza.

Por otro lado, estas batallas no son nada simples, sino todo lo contrario; tienen un ritmo muy rápido, en la que no permiten al espectador descansar. Por otro lado, la historia contiene temas como la compasión, la humanidad y explora de manera profunda a cada uno de los personajes. Una de las cosas que más tensión genera la historia es la desventaja que presentan los cazadores en su lucha en el aspecto físico.

La animación de la película

Sin duda uno de los aspectos técnicos de esta producción es la impresionante animación que tiene, misma que la llevo a tener el premio a “Mejor anime”. La técnica que se realizó fue CGI 3D con 2D tradicional. El color, la iluminación, los detalles y movimientos de los personajes y de otros elementos como la escenografía sin duda son elementos que cautivan de forma visual. Por otra parte, este anime cautivó profundamente gracias al soundtrack, pues temas como Taiyō ga Noboranai Sekai dieron una mayor intensidad a la narrativa de la historia.

Por otro lado, esta increible animación podrá ser disfrutada en pantallas IMAX en Japón: Grand Cinema Sunshine (Tokio) y 109 Cinemas Osaka Expo City (Osaka) este 6 de febrero. Hasta el momento se desconoce si la cinta tendrá una distribución en cines en otros países como México.