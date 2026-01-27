Demon Slayer hace historia: Infinity Castle se reestrena en IMAX con formato adaptado

Podemos estar de acuerdo en algo: este es el mejor momento del mundo para ser fan del anime. Los rumores son ciertos: se acerca el reestreno IMAX de Demon Slayer: Infinity Castle. Esto es emocionante no solo por el hecho de poderla ver una vez más en cines, sino porque será la primera película de anime en la historia en proyectarse con relación de aspecto IMAX 1.43:1, mostrando más detalles en escenas clave. El anuncio oficial confirma que este hito llegará a salas seleccionadas el 6 de febrero, marcando un antes y un después para el anime en cines.

¿Qué significa el formato IMAX 1.43:1 para Demon Slayer?

Esta es la oportunidad perfecta para ver la película si no lo has hecho. Si ya la viste, no te puedes perder el hecho de formar parte de la historia, pues el formato 1.43:1 permite ver más metraje del que normalmente se recorta en versiones estándar. En acción real es común que las películas lleguen a este formato, pero en anime es inédito. Para Infinity Castle, esto se traduce en escenarios más imponentes, combates más inmersivos y una sensación de escala que potencia la narrativa visual de ufotable.

¿Dónde y cuándo se podrá ver esta versión?

Por el momento, el reestreno IMAX con relación extendida llegará exclusivamente a dos salas en Japón:



Grand Cinema Sunshine (Tokio)

(Tokio) 109 Cinemas Osaka Expo City (Osaka)

La fecha oficial del reestreno es el 6 de febrero. Pero eso no es todo, las primeras 100,000 personas en llegar recibirán un panel visual IMAX con ilustración especial de Tanjiro y Giyu.

Llegará a IMAX Infinity Castle en México?

Por el momento se desconoce si ufotable tiene planes de llevar el filme en este formato a otras partes del mundo. Es probable que, ante el interés de los fans y la respuesta ante el reestreno en Japón, el estudio pueda considerar llevar el filme al resto del mundo. Si eso llega a suceder, aquí te enterarás primero que nadie.

Aunque no vivamos en Japón y por el momento no podamos disfrutar de Infiniy Castle en IMAX, sigue resultando de vital importancia lo que está sucediendo, porque en el futuro podríamos ver más estrenos animados pensados desde su concepción para IMAX, elevando el estándar de exhibición.

