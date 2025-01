Después de Emilia Pérez: Karla Sofía Gascón prepara nueva película

A pesar de la polémica que Emilia Pérez ha generado en México, la película ha sido bien recibida tanto por la crítica como por el público. Este éxito ha catapultado la carrera de Karla Sofía Gascón, quien sigue cosechando frutos. Ahora, la actriz española ya se está preparando para su próximo proyecto cinematográfico.

Karla Sofía Gascón se prepara para su nueva película

Karla Sofía Gascón protagonizará una nueva adaptación cinematográfica de Las malas, novela de la autora argentina Camila Sosa Villada. En este proyecto, la actriz española interpretará a Tanta Encarna, un personaje de 178 años que decide adoptar a un menor, “sin darse cuenta de que está poniendo en peligro a todos”.

La película será dirigida por Armando Bó, guionista de Birdman, la cinta de Alejandro González Iñárritu que ganó el Oscar a Mejor Guion en 2015.

La novela de Sosa Villada, inspirada en sus vivencias como mujer trans, ha sido un éxito internacional, traducida a más de veinte idiomas. En sus páginas, la autora mezcla recuerdos personales con relatos sobre un grupo de trabajadoras sexuales, ofreciendo una perspectiva íntima y conmovedora.

¿Qué hacía antes Karla Sofía Gascón?

Karla Sofía Gascón nació el 31 de marzo de 1972 en Alcobendas, España. Estudió interpretación en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid y en México, en Casa Azul.

A principio de los 90 comenzó a trabajar en diferentes programas de televisión, hasta que en 2009 decidió probar suerte en México. Uno de sus primeros trabajos en nuestro país fue un papel en la telenovela “Corazón Salvaje”. Cuando realmente su carrera despegó en tierras mexicanas fue cuando participó en la popular película de “Nosotros los Nobles” en 2013. Gracias a esa película brincó a la fama, lo cual le aseguró un lugar en diferentes series de renombre.

