¡Ya tenemos fecha de estreno! Todo lo que se reveló en el nuevo avance de The Last Of Us

The Last of Us ha logrado lo que muchos soñaron, pero pocos consiguieron: crear una serie exitosa basada en un videojuego. La primera temporada conquistó tanto a jugadores como a no jugadores, gracias a las impresionantes actuaciones de Pedro Pascal y Bella Ramsey, quienes dieron vida a sus personajes de manera inolvidable.

Aprovechando el éxito rotundo, hoy se lanzó un nuevo avance de la segunda temporada, ¡y lo mejor de todo es que ya tenemos fecha de estreno! No te pierdas ni un solo detalle, a continuación te contamos todo lo que necesitas saber sobre la segunda temporada.

Nuevo tráiler de la segunda temporada de The Last of Us

La segunda temporada de The Last of Us comienza cinco años después de los eventos de la primera entrega. Los personajes disfrutan de un breve período de paz, pero su pasado pronto los alcanza, enfrentándolos a un nuevo conflicto. En el tráiler, se presentan nuevos personajes clave para la historia, como Abby Anderson.

Esta temporada promete estar llena de acción y emociones intensas. El avance no solo nos introduce a personajes fascinantes, sino que también nos ofrece secuencias de acción rápidas e inmersivas que nos sumergen en un viaje emocionante.

Aunque no se reveló una fecha exacta, al final del avance se confirmó que la segunda temporada de The Last of Us llegará en abril de este año. Si este estreno te emociona, mantente muy atento, ¡porque pronto podrían llegar más novedades!

¿Quiénes aparecen en la nueva temporada de The Last of Us?

Pedro Pascal y Bella Ramsey continuarán dando vida a sus personajes. Junto a ellos se incorporan Kaitlyn Dever (La noche de las nerds, Nadie podrá salvarte), Catherine O’Hara (Beetlejuice), Isabela Merced (Alien: Romulus, Madame Web), Jeffrey Wright (The Batman, Ficción Estadounidense), Young Mazino (Bronca), Ariela Barer (How to Blow Up a Pipeline), Tati Gabrielle (Uncharted) y Spencer Lord (A Honeymoon to Remember).

