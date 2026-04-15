Destino Final 7 ya tiene fecha de estreno y promete regresar con las muertes más impactantes

Así es, Destino Final 7 ya tiene fecha oficial de estreno: llegará a los cines el 12 de mayo de 2028, según se reveló durante la CinemaCon. El anuncio se dio a conocer durante la presentación de Warner Bros. Pictures, donde también se confirmaron varias películas clave para los próximos años, posicionando a esta nueva entrega como uno de los regresos más esperados por los fanáticos del género de terror.

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Destino Final: El regreso de una saga icónica

La franquicia sigue creciendo y reinventándose y todo indica que esta nueva entrega no será la excepción. Pues aunque no se dieron muchos detalles, se reveló que habrá nuevas, impresionantes, creativas y sobre todo perturbadoras muertes que dejarán fascinados a los fans. Además, promete nuevos personajes, accidentes elaborados y un enfoque moderno del terror.

‘FINAL DESTINATION 7’ will release on May 12, 2028 in theaters. pic.twitter.com/msFtqwgwyF — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 15, 2026

¿Qué podemos esperar de la nueva película: Destino Final 7?

La emoción y la expectativa son enormes a pesar de que el estudio aún no revela los detalles de la trama; sin embargo, al igual que la última vez, todo apunta a que tendremos una entrega reinventada y emocionante. Lo que es seguro es que, como siempre, la muerte tiene un plan y parece que en esta ocasión buscará volver más fuerte que nunca.

¿Cuáles son los estrenos que reveló Warner Bros. en CinemaCon?

La buena noticia es que no solo nos espera uno de los estrenos más esperados de la franquicia de Destino final. Warner Bros. también confirmó fechas clave de varias películas:



9 de abril de 2027: The Revenge of La Llorona (spin-off de terror)

(spin-off de terror) 25 de junio de 2027: precuela de Ocean’s Eleven con Margot Robbie

con Margot Robbie 11 de agosto de 2028: The Flood

8 de septiembre de 2028: Gladys

22 de noviembre de 2028: biopic de Juana de Arco

Con todos estos emocionantes títulos, tendremos unos años muy emocionantes. ¿Qué esperas de la nueva entrega de Destino Final?