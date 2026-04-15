Soda Stereo hace esperar a fans en CDMX: retraso de dos horas desata molestia en el Palacio de los Deportes

Lo que en un inicio era pura emoción, se convirtió en enojo en el concierto de Soda Stereo en la Ciudad de México, que se daría como parte de la gira Ecos. El evento comenzó con casi dos horas de retraso el 14 de abril de 2026 en el Palacio de los Deportes, provocando molestia entre miles de asistentes. El show estaba programado para las 8:00 pm y, con el paso del tiempo, se generaron chiflidos y reclamos a la agrupación, sobre todo en redes sociales.

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¿Por qué se retrasó el concierto de Soda Stereo?

Luego del retraso y el enojo de los fans, la banda dio una explicación, revelando que todo se debió a “factores externos”. Sin embargo, la falta de información en el momento solo aumentó la frustración. En redes se compartieron videos que mostraban cómo la emoción del evento pasó completamente a convertirse en molestia.

¿Cuál fue la reacción de los fans?

Como suele ocurrir con los retrasos en este tipo de eventos, algunos celebraron que “valió la pena” la espera, mientras que otros criticaron fuertemente el manejo del evento. Lo que sí era evidente era que en el momento los fans no dudaron en mostrar su inconformidad con rechiflas y gritos.

"Ecos” un concierto que busca vender nostalgia

Este concierto era muy especial, pues la gira busca rendir homenaje a Gustavo Cerati mediante recursos visuales y tecnológicos. Para muchos es un tributo emotivo; sin embargo, no se ha librado de la polémica porque para muchos no es lo mismo que tener al único y verdadero frente a ti.

Soda Stereo ofreció disculpas al público mexicano

Al finalizar el concierto, los integrantes ofrecieron una disculpa a sus fans por las molestias ocasionadas. No dudaron en agradecer al público mexicano y reconocieron el problema que hubo.

Próximas fechas de Soda Stereo en México

Todavía faltan algunas presentaciones de la agrupación en nuestro país, dos en CDMX (15 y 16 de abril) y una fecha más en Guadalajara y otra en Monterrey. ¿Estás listo?