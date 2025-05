¡Hoy manda el Lado Oscuro! Te contamos por qué el 5 de mayo es el Día de los Sith

Cada 4 de mayo, millones celebran el universo Star Wars con la icónica frase “May the Fourth be with you”. Pero lo que muchos no saben es que el día siguiente tiene un sabor mucho más oscuro, ya que el 5 de mayo es conocido como El Día de los Sith, o mejor dicho, “Revenge of the Fifth”.

Lo cual funciona como un juego de palabras, ya que el título del Episodio III: Revenge of the Sith de 2005, donde Anakin Skywalker completa su caída al lado oscuro y nace Darth Vader. Esta fecha se ha convertido en una forma divertida y poderosa de rendir homenaje a los villanos más complejos y temidos de la galaxia.

¿Quiénes son los Sith?

A diferencia de los Jedi, que siguen la luz, los Sith abrazan la pasión, la ambición y el poder sin límites. Su código lo dice claro: “La paz es una mentira, solo hay pasión. A través de la pasión, obtengo fuerza. A través de la fuerza, obtengo poder. A través del poder, obtengo victoria.”

Personajes como Darth Sidious, Darth Maul, Kylo Ren y, por supuesto, Darth Vader, representan la otra cara de la Fuerza, la cual esta impulsada por el deseo, la ira y la convicción de que el poder es libertad. Lejos de ser simples villanos, los Sith son figuras trágicas y fascinantes. Nos muestran cómo incluso los héroes pueden caer y cómo, a veces, el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones.

Así que hoy, 5 de mayo, busca el lado oscuro de la fuerza y enfréntate a un duelo con tu sable color rojo.