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Día del Niño 2026: 5 Ideas de regalos sin pantallas para estimular la creatividad

Menos pantallas, más diversión real: 5 regalos para niños que impulsan el juego y la imaginación

Día del Niño 2026: 5 Ideas de regalos sin pantallas para estimular la creatividad
Día del Niño 2026: 5 Ideas de regalos sin pantallas para estimular la creatividad

Escrito por: Hugo Pantoja

Faltan 9 días para comenzar con las celebraciones del Día del Niño 2026 y escoger el regalo ideal puede ser una gran reto más aún dentro de una realidad digital e inmersa en las pantallas. Por ello ahora te contamos 5 ideas de regalos sin pantalla que servirán para impulsar el juego y la creatividad de los más pequeños.

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5 regalos del Día del Niño 2026 sin pantallas perfectos para sorprender a los infantes

Bloques y juegos pensados para la construcción:

Existen sets de juego que fomentan la creatividad como los de Lego, aunque también existen versiones magnéticas, o de madera, los cuales permiten estimular la motricidad fina y sobre todo la imaginación.

Juegos de mesa:

Un regalo perfecto para estimular la mente y la regeneración de estrategias son los juegos de mesa, los cuales además pueden incentivar la unidad familiar, pues muchos de estos como el Monopolio invita a convivir en la comunidad.

Juegos de mesa
Juegos de mesa

Rompecabezas:

Este tipo de juegos no solo exigen a los infantes pasar tiempo de concentración, sino que permiten estimular la memoria, la motricidad y sobre todo a reducir el exceso de sobrecarga estimulante a la que están expuestos los infantes a lo largo del día.

Manualidades:

El aprender una manualidad puede ser muy estimulante más si se comparte en familia, por ello existen diversas opciones como la creación de joyería básica, la creación de joyería básica, arte con puntos o pintar y decorar cerámica.

Manualidades para niños
Manualidades para niños

Kits de arte:

Otra opción que estimula los talentos y la sensibilidad son los kits de arte, los cuales vienen en distintos tamaños y precios. Estos kits están pensados para que los pequeños puedan adentrarse dentro del mundo del arte de manera sencilla y práctica.

¿Por qué elegir regalos sin pantallas?

Durante los primeros años de vida los pequeños requieren experimentar y estimular, por lo que el juego sin pantallas o monitores resulta en una actividad crucial pues no solo impulsa la creatividad, sino también la actividad física, el desarrollo cognitivo y las habilidades sociales.

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