Después de Maléfica y Cruella, Disney va por el villano más “cancelable”: Por fin tendrá su propio live action

Así es, por fin Disney está desarrollando una película live action centrada en Gastón, el muy odiado villano de La Bella y la Bestia. Se espera que la compañía siga la misma fórmula que ya funcionó con Maléfica y Cruella. Exacto, esto significa que podríamos esperar una historia nueva para explicarnos “por qué era así” el tipo más grande, fuerte e intenso del pueblo. La verdad resulta emocionante esta nueva elección de personaje por parte de Disney, la cual podría convertirse en tendencia desde el primer teaser.

Gastón tendrá su propia película: ¿qué se sabe del live action?

De acuerdo con reportes de medios especializados, el proyecto apenas se encuentra en etapas iniciales de desarrollo, pero ya hay datos clave: la cinta apostará por una historia original con un tono muy aventurero y se reveló que un nuevo actor le daría vida al incómodo villano.

Esto, aunque parezca información insignificante, tiene mucho significado, pues en pocas palabras deja en claro que no sería un “spin-off” directo de la versión de 2017, donde Gastón fue interpretado por Luke Evans. Es decir que este nuevo filme será una especie de reinicio del personaje para contar una nueva versión de su pasado.

El arma preferida de Gastón tiene mucho sentido en 'La Bella y la Bestia'



En La Bella y la Bestia (1991), Gastón usó su arco en el enfrentamiento final con la Bestia en lugar de su trabuco, esto se debe a que estaba lloviendo y la pólvora se habría mojado haciéndola inútil. pic.twitter.com/GdyoJ388cm — 𝖪𝖾𝗇𝗂𝖺 𝗅𝗈 𝗁𝖺𝖼𝖾 𝗍𝗈𝖽𝗈 𝗆𝖺𝗅 (@RelatocuriosoK) June 8, 2024

¿Por qué Disney insiste con los villanos?

Tal vez la pregunta correcta es: ¿por qué no hacen más de estos filmes? Y es que la estrategia es una joya para el público y un muy buen negocio para Disney. Con sus primeras películas de villanos descubrió que el público ama ver villanos con capas emocionales, traumas, venganza y hasta estética de ícono pop.

Y es que recordemos lo mágico que fue descubrir con Maléfica cómo fue su camino para convertirse en una villana malvada. Esto porque muchas veces se nos muestra que son malos “porque sí”. Con Cruella pasó algo similar; el público comprendió el origen de su maldad y locura y logró empatizar con el personaje y “perdonarle”.

Si lo piensas detenidamente, Gastón es perfecto para esta nueva fórmula de hacer cine de Disney. Es un personaje arrogante, narcisista, popular y al mismo tiempo… superinseguro. Posee una personalidad interesante que podría mostrarnos cómo se construyó a lo largo de su juventud y por qué terminó por convertirse en una víctima del sistema.

El equipo creativo ya prende las alarmas

Aunque aún no hay director confirmado, el guion estaría en manos de Dave Callaham, conocido por trabajar en títulos de acción y blockbuster modernos. Además, también se menciona a Michelle Rejwan como productora.

¿Gastón merece redención o Disney se está pasando?

No hay duda, Gastón es uno de los personajes más odiados y es que este personaje es aún más cercano a ciertos “bullies” o “acosadores” que te podrías encontrar en la vida real. Sin embargo, a pesar de ser tan malo, la gente siempre ha tenido curiosidad respecto a por qué este personaje se siente un héroe. ¿Crees que Disney logre su redención?