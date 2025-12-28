¿El actor Timothée Chalamet es mexicano? Esta FOTO de él está rompiendo el internet

Este sábado 27 de diciembre el actor Timothée Chalamet se encuentra celebrando sus 30 primaveras y aunque parece que fue ayer cuando lo vimos por primera vez, debemos admitir que ya han pasado varios años desde que se convirtió en una de las figuras más buscadas en Hollywood.

Aún cuando tiene un gran fandom detrás de él que está al pendiente de cada detalle en la vida y carrera del actor neoyorquino, pocas personas saben sobre sus orígenes mexicanos… O al menos así lo ha compartido Timothée Hal Chalamet en sus redes sociales.

¿Cuál es la relación de Timothée Chalamet y México?

Durante su cumpleaños, el joven (ya no tan joven) posteó una serie de fotografías en sus redes sociales, donde se le pudo ver de niño jugando fútbol con una de las playeras más bonitas de todas, así es, la de la Selección Nacional de México, lo que en seguida enloqueció a sus fans aztecas.

A lo largo de los años hemos podido ser testigos del cariño que Timothée tiene por México y sus fans de aquí y aunque el verle con la playera de México nos >hizo sentir cositas<, la realidad es que su ascendencia es francesa, rusa y polaca por parte de sus padres, aunque miles de sus seguidores lo quieran por igual.

|Imagen tomada de la cuenta de Instagram de Timothée Chalamet

¿Fue 2025 uno de los mejores años de Thimothée Chalamet?

Si bien este año su actividad en cuanto a producciones visuales se vio reducida (¿Coincidencia que EsDeeKid ha tenido mucha actividad?), el actor ha sido furor con su única película estrenada “Marty Supreme”, donde protagoniza una de las historias más comentadas del año.

Esta película de comedia deportiva fue producida y dirigida por Josh Safdie, y la coescribió junto con Ronald Bronstein, la cuál está inspirada en la historia del jugador de ping pong Marty Reisman.

Además de ser protagonizada por Timothée Chalamet también participó en la coproducción, donde se puede ver un gran reparto, pues contó con las actuaciones de Gwyneth Paltrow, Odessa A'zion, Kevin O'Leary, Tyler, the Creator, Abel Ferrara y Fran Drescher.

Hoy en día es una película que ha causado gran revuelo, aunque ha destacado más su campaña de marketing, donde el merch de la película como chamarras y accesorios de ping pong se han visto por todos lados.