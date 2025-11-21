Estas son las señales que confirmarían que Timothee Chalamet es el rapero EsDeeKid:

En los últimos días ha surgido una teoría que liga al actor Timothee Chalamet con un alter ego, pues varios fans y usuarios de redes sociales señalan que él es el rapero EsDeeKid, quien cada vez que aparece tiene el rostro cubierto, dejando su identidad como un misterio.

Si bien, el parecido es innegable, esta teoría podría confirmarse o descartarse pronto, ya que el tema ha tomado un gran revuelo internacional y ha puesto a ambas personalidades contra la espada y la pared, ya que sus seguidores no han dejado de mencionar el tema e incluso ya hay algunas señales de que las sospechas podrían ser ciertas.

¿Quién es el rapero EsDeeKid?

EsDeeKid es un rapero británico originario de la ciudad de Liverpool y aunque comenzó su carrera en 2024, fue recibido por la escena underground y en menos de un año logró posicionarse como uno de los artistas más destacados de la música rap en Inglaterra.

En junio de este 2025 publicó su primer disco ‘Rebel’, con el cuál se ha posicionado como una de las propuestas musicales más interesantes de la actualidad e incluso ya ha logrado decenas de millones de reproducciones en plataformas de streaming, donde los fans destacan sus canciones: ‘Phantom’, ‘LV Sandals’, ‘Cali Man’ y ‘4 Raws’.

¿Por qué está la teoría de que Timothee Chalamet es EsDeeKid?

Uno de los primeros puntos llamativos es que el rapero ha mantenido su identidad oculta, pues en todas sus apariciones ha salido con un pasamontañas, lo que únicamente se ha podido ver son sus ojos y sus cejas y debemos de admitir que son muy similares a las de Thimothee.

Otro aspecto que ha reforzado esta teoría es que el actor ha sido visto en conciertos relacionados, como recientemente en Londres, donde fue a ver al rapero Fakemink con el que EsDeeKid lanzó su tema ‘LV Sandals’ y curiosamente, esa noche no lo interpretaron juntos dejando abierta la duda de que Timothee y EsDeeKid nunca han sido visto juntos.