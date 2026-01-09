El grave accidente que pausó las grabaciones de Avengers: Doomsday y pocos conocían

El actor Alan Cumming reveló que lesionó a Pedro Pascal durante las grabaciones de la nueva película Avengers: Doomsday , lo que provocó que el rodaje se detuviera por completo.

¿Qué le pasó a Pedro Pascal en Avengers: Doomsday?

Aunque se pensaba que los personajes de Nightcrawler y Mr. Fantástico (Reed Richards) se enfrentarían en una pelea, la realidad fue distinta. Según explicó Cumming en entrevista con Jimmy Kimmel Live!, no estaban usando sus poderes en la escena, sino que ocurrió un accidente en el que terminó lastimándole el cuello a Pascal. Para su mala suerte, se trataba de su primera escena juntos.

Alan detalló que Pedro Pascal tuvo que recibir una terapia con ventosas debido al golpe y posteriormente acudir a terapia de cuello para aliviar la lesión lo antes posible.

Afortunadamente, todo quedó en un susto y ambos actores pudieron retomar las grabaciones. Cumming no reveló más detalles sobre la escena, por lo que habrá que esperar al estreno de la película para descubrir qué estaban filmando realmente.

Pedro Pascal es Reed Rechards en Marvel.|(ESPECIAL/Marvel)

Con el lanzamiento del tráiler de Avengers: Doomsday junto a los X-Men, se confirma el regreso de los mutantes al UCM, ahora junto a Los 4 Fantásticos y Los Vengadores. También regresan Chris Evans como Capitán América y Chris Hemsworth como Thor. Robert Downey Jr. vuelve al universo Marvel, pero no como Iron Man, sino como Doctor Doom, el villano principal.

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday en cines de México?

La película Avengers: Doomsday tiene programado su estreno en México el 17 de diciembre de 2026. Hasta el momento, se han lanzado tres teasers tráileres y es posible que los fans vean más adelantos en las próximas semanas, antes del lanzamiento del tráiler oficial.

¿Quién es Pedro Pascal?

Pedro Pascal es un actor de cine y televisión de origen chileno-estadounidense que alcanzó la fama por su participación en la serie Game of Thrones. Su carrera incluye destacados papeles en producciones como Kingsman, El Mentalista, Mujer Maravilla 1984, Narcos: México y Los 4 Fantásticos, donde interpreta a Reed Richards, el hombre más inteligente del Universo Cinematográfico de Marvel.