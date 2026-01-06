¡Es OFICIAL! Este 6 de enero Marvel revela el tráiler de los X-Men en Avengers: Doomsday y el hype está por los cielos

Hoy es un gran día para ser fan de Marvel, pues oficialmente puedes ver el primer tráiler oficial de los X-Men en Avengers: Doomsday. El adelanto confirma algunos de los mutantes que podremos ver en el filme, así como la apariencia de algunos de ellos. Todo parece indicar que los personajes que salen en el avance son parte clave del próximo gran evento del MCU. Si no has visto el tráiler, prepárate para vivir un momento cargado de nostalgia, misterio y amenazas colosales que apuntan directamente a Doctor Doom.

Este es el tercer avance que lanza Marvel Studios. Los anteriores avances revelaron la participación de Steve Rogers y Thor, ahora en una faceta de paternidad, dentro de esta nueva película que reúne a prácticamente todos los héroes que han existido dentro del MCU.

Los X-Men entran oficialmente al MCU

El tráiler parece confirmar que en la película veremos una variante del equipo de los X-Men. Aún no se ha confirmado si se trata del mismo grupo clásico o de una versión alternativa del multiverso; de lo que sí podemos estar seguros es de que su presencia en Avengers: Doomsday será algo fuera de serie.

Algo terrible ocurrió en la escuela de Charles Xavier

El tráiler nos indica que los X-Men no están atravesando por su mejor momento. Muestra el instituto de Charles Xavier prácticamente abandonado y en ruinas. La escena sugiere que algo grave ocurrió: un ataque, una caída del proyecto mutante o incluso la extinción parcial del equipo. La ausencia de estudiantes y actividad refuerza la idea de un mundo donde los X-Men ya perdieron… o están a punto de hacerlo.

Profesor X y Magneto: ¿aliados otra vez?

El tráiler también regala un momento poderoso y con bastante significado: El Professor X y Magneto aparecen juntos, lejos de la rivalidad clásica. La escena apunta a una relación más cercana, casi fraternal, como sucede en algunas de las etapas más queridas de los cómics. En un universo al borde del colapso, viejos enemigos podrían haberse convertido en aliados.

Sentinelas y una amenaza mutante

La última secuencia clave muestra a Cíclope, aparentemente después de una horrible batalla, estallando de furia. Si prestas atención, al fondo, se distingue lo que parece ser el pie de un Sentinela, las famosas máquinas diseñadas para cazar mutantes. Este detalle sugiere que los X-Men ya enfrentaron una guerra brutal… y quizá la perdieron.

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday?

Marvel confirmó que Avengers: Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026. Poco a poco nos acercamos al estreno y cada pista que suelta el estudio solo logra emocionar más al fandom.

¿Estás listo?

