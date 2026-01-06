¿El Guasón saldrá en The Batman: 2? Esto es lo que se sabe sobre la nueva película

Poco a poco comienzan a salir más detalles sobre la nueva película de Batman: 2, donde además de emocionar a los fans del DCU, se espera que sea un golpe sobre la mesa para el cine del género de superhéroes, pues es una cinta que se propondrá salir “con todo”, al menos eso ha dejado en claro.

Además del gran cast que está armando con Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Jeffrey Wright (Comisionado Jim Gordon), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Colin Farrell (Oswald Oz Cobblepot / El Pingüino), Scarlett Johansson, Sebastian Stan, (posiblemente Brat Pitt), se espera la participación de Barry Keoghan como El Guasón de acuerdo con medios como Varietty.

¿Qué se sabe sobre la participación de El Guasón en The Batman: 2?

Aunque tras el estreno de la primera cinta de esta historia, el director Matt Reeves liberó un corto eliminado donde se mostraba a Batman visitando al Guasón en Arkham, finalmente se reveló que fue descartada al no ser considerada "relevante" para la narrativa de esta historia, por lo que su participación en la secuela ha emocionado a los fans, ya que por ahora la trama es todo un misterio.

Si bien, la participación Barry Keoghan dando vida al Guasón no está del todo confirmada, es una posibilidad que poco a poco ha emocionado a todo el fandom de “El Hombre Murciélago”, y siendo que están apostando de gran manera a este nuevo universo de DC, no sería extraño ver una mayor participación de este villano.

¿Cuándo se estrena The Batman: 2?

Tras varios retrasos, se tiene planeado que The Batman: 2 llegue a los cines de todo el mundo el 01 de octubre del año 2027, siendo que están por comenzar el rodaje y con ello, sabremos a mayor detalle sobre el cast completo y la trama que esta historia nos traerá.

Para esta secuela se volverá a contar con el director Matt Reeves, quien se ha ganado tanto la confianza de un estudio que reinició su universo cinematográfico y sobre todo, de los fanáticos, por lo que esta película podría cambiar el rumbo que las películas de superhéroes han dado en los últimos años.

