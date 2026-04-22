El impresionante precio para tomarse foto con ‘El Doc’ y el DeLorean en la convención de Volver al Futuro en CDMX

La convención de la película ‘Volver al Futuro’ en CDMX es este fin de semana y la gran sorpresa es que el actor Christopher Lloyd, quien interpreta a “El Doc” Emmett Brown, convivirá con sus fans, quienes podrán tomarse una foto con él y el famoso auto DeLorean. Sin embargo, al tratarse de una experiencia exclusiva, hay quienes se preguntan cuánto cuesta.

El precio por tomarse una foto con “El Doc” de ‘Volver al Futuro’ y su famoso auto, la máquina del tiempo, es de $3,192 pesos mexicanos. Además, quienes lo deseen podrán adquirir un autógrafo firmado por el actor por un costo extra de $3,831 pesos.

¿Cuándo es la convención de ‘Volver al Futuro’ en CDMX?

La convención de ‘Volver al Futuro’ se llevara a cabo en el CCXP 2026 los días 24 y 25 de abril. Aunque el evento será hasta el 26 de abril.

¿Dónde es la convención de ‘Volver al Futuro’ en CDMX?

La convención CCXP, en donde se presentará Christopher Lloyd se llevará a cabo en el Centro Banamex de la Ciudad de México, ubicado en Conscripto 311, en colonia Lomas de Sotelo, en Miguel Hidalgo.

¿Quién es Christopher Lloyd, el actor de ‘Volver al Futuro’?

Christopher Lloyd es un reconocido actor estadounidense de cine, televisión y teatro, nacido el 22 de octubre de 1938 en Stamford, Connecticut.

Con una carrera que abarca más de cinco décadas, se ha consolidado como uno de los actores de carácter más versátiles y memorables de Hollywood, especialmente dentro de los géneros de ciencia ficción y comedia.

Su papeles más famosos son en ‘Volver al Futuro’, ‘Taxi’, ‘Star Trek III: En busca de Spock’, ‘¿Quién engañó a Roger Rabbit?’ y ‘Los Locos Addams’, entre otras.

¿Por qué ‘Vover al Futuro’ es tan importante en el cine?

La película ‘Volver al Futuro’ es una leyenda en el mundo del cine debido a cómo logró perfeccionar la narrativa de la ciencia ficción en el consumo masivo. En total, la trilogía reaudó más de 957 millones de dólares a nivel mundial, siendo un éxito masivo, según Box Office Mojo.