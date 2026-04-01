Super Mario Galaxy tiene 2 escena post créditos: esto aparece al final de la película

La película “Super Mario Galaxy” tiene 2 escenas postcréditos después del final, por lo que es importante que te quedes en tu asiento unos minutos más en el estreno del filme de Nintendo. Aquí te damos un adelanto de lo que verás y lo que podría significar para la franquicia, que promete mucho.

¿Qué aparece en las 2 escenas postcréditos de la película “Super Mario Galaxy”?

Las escenas postcréditos de “Super Mario Galaxy” aparecen separadas una de la otra. La primera surge tras los créditos iniciales de la película, apenas unos segundos después del final. En ella se ve al nuevo personaje Star Fox, a quien probablemente conociste en el videojuego “Super Smash Bros.”. Ahí aparece conversando con un guardia Toad y revela que está por iniciar su propia misión, lo que podría significar que la franquicia se expandirá con un spin-off en solitario de este querido personaje.

Star Fox podría tener su propia película.|Nintendo

Pero eso no es todo: también aparecen Dry Bowser y Bowser Jr., quienes están encerrados en la cárcel e intentan escapar. La escena cierra con un chiste de Lumalee, quien ahora es guardia de seguridad.

Posteriormente, en la segunda escena postcréditos —que aparece al final de todos los nombres del equipo técnico, de producción y reparto—, se muestra a un Ukiki robando, pero es detenido por la Princesa Daisy, lo que da pistas sobre cómo este personaje será añadido en una nueva película de la franquicia.

¿Cuándo sale la película de “Mario Bros. 3”?

Estas teorías han generado emoción entre los fans, quienes ya esperan la segunda película de Mario Bros. Sin embargo, hasta ahora, Illumination, Universal Pictures y Nintendo no han confirmado más filmes de la saga; aunque, si esta entrega resulta un éxito taquillero como la primera, no tardarán en dar la noticia.

Recordemos que “Mario Bros: La película” recaudó más de 1.3 mil millones de dólares en todo el mundo en su estreno en 2023, según cifras de Box Office Mojo. Así que la secuela tiene un gran reto: igualarla o superarla. ¿Podrá lograrlo?