Es oficial: Elden Ring confirma película con fecha de estreno, reparto

Hay buenas noticias para los fanáticos de los videojuegos y el cine. La esperada adaptación live action de Elden Ring ya tiene fecha oficial: se estrenará el 3 de marzo de 2028, la cual también llegará a IMAX. La película será dirigida por Alex Garland, quien también escribe el guion, y que además contará con un elenco destacado encabezado por Kit Connor, Ben Whishaw y Cailee Spaeny.

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¿Cuándo se estrena la película de Elden Ring?

Así como lo lees, esta película piensa traer una impresionante experiencia visual para salas IMAX, lo que deja claro a todos los fans que lo que verán será una producción a gran escala. Lo que sí es que tendremos que esperar un poco, pues la fecha de estreno está programada para el próximo 3 de marzo de 2028.

'ELDEN RING' Live Action Movie Officially Premieres March 3, 2028!



The production, in partnership between Bandai Namco and A24, begins this Spring



The film, written and directed by Alex Garland, will be shot in IMAX pic.twitter.com/FIzSKkJa4N — Anime Updates (@animeupdates) April 20, 2026

Reparto confirmado de la película de Elden Ring

Se han revelado los nombres del reparto que formará parte de esta aventura:



Kit Connor

Ben Whishaw

Cailee Spaeny

Jonathan Pryce

Nick Offerman

Sonoya Mizuno

¿Por qué la llegada de Elden Ring al cine es tan importante?

No es raro que el proyecto dirigido por Alex Garland, basado en el universo original del creador de videojuegos Hidetaka Miyazaki, cause tanto revuelo en redes sociales. Desde su lanzamiento en 2022, el juego se convirtió en un verdadero fenómeno global. Los jugadores amaban la forma en la que se abordaba la mitología inspirada en George R. R. Martin, además de su grado de dificultad y las posibilidades que existían dentro del universo.

¿Qué podemos esperar de la película?

La verdad es que adaptar este videojuego será un enorme reto para la producción, pues deberán lograr capturar la narrativa fragmentada, la sensación de soledad y de exploración libre que tanto amaron los fans. Pero todo apunta a que se tratará de una adaptación muy artística que maravillará a todos.

¿Estás listo para ver el filme?