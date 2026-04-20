Feid rompe en llanto en pleno concierto con canción que recuerda a Karol G

Feid mostró que tiene un corazón muy roto durante uno de sus conciertos. El cantante vivió un emotivo momento donde el llanto se quiso apoderar de él, algo que de inmediato encendió las redes sociales. Y es que el momento que ocurrió frente a miles de fans de inmediato se viralizó en cuestión de horas, ya que, por la canción, muchos lo relacionaron con el rompimiento reciente del artista con la cantante Karol G.

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Feid conmueve a todos durante concierto

De acuerdo con los asistentes, el cantante interpretó una de sus canciones más personales, cuando al cantante se le empezó a quebrar la voz e hizo algunas pausas. Para todos era evidente que Feid estaba pasando por un momento con una enorme carga emocional frente a sus fans con esa canción. Sus fans no lo dejaron solo y de inmediato aplaudieron y gritaron para apoyar al cantante.

¿A Feid le duele el rompimiento con Karol G?

Feid no lo mencionó directamente ni dentro ni fuera del concierto, pero para muchos fue más que evidente, pues había mucha conexión del momento con su historia con Karol G. Aunque no hay muchos detalles sobre por qué terminó la relación, la pareja era una de las favoritas y de las más comentadas del género urbano.

Lo que dijo Karol G sobre su ruptura

Durante una entrevista, Karol G ya había dejado ver su postura frente a la polémica, confirmando que ella actualmente se encuentra soltera y enfocada 100 % en su crecimiento personal y profesional. Ella misma reconoció que fue ella la que decidió terminar la relación, dejando en claro que fue una etapa importante, pero todo terminó. “Como buena latina de una familia tradicional, te enseñan a entregarte por completo a las relaciones, hasta el punto de que incluso puedes perderte a ti misma”, comentó.

